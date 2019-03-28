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Спектакль Псковского драмтеатра «Река Потудань» участвует в фестивале «Европейская весна» в Архангельске

Псковский драмтеатр принимает участие в фестивале «Европейская весна», который проходит в Архангельске. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции области, Международный фестиваль «Европейская весна» - уникальное явление, ведь это тот проект, который настолько любит зритель, что фестиваль из разового превратился в ежегодный. И вот уже 15-й раз Архангельск встречает участников фестиваля с их программой.

На этот раз «Европейская весна» проходит на двух площадках — Молодежный театр им. В. П. Панова и Дом молодежи. Со 2 по 19 апреля зрители знакомятся с фестивальными спектаклями из России и Франции. «Мой милый кролик, моя трепетная лань», «Жизнь за царя», «Холокост кабаре», «Река Потудань» - всего 4 спектакля, уникальные и дерзкие, они знакомят зрителей с новыми жанрами, открыв им двери в мир искусства. За 15 лет проведения фестиваля Европейская весна, в нем участвовали более 30 коллективов из России, Беларуси, Украины, Грузии, Китая, Испании, Чехии, Польши и Марокко.

18 апреля в 19 часов в Доме молодежи начнется спектакль Псковского драмтеатра «Река Потудань» по произведению Андрея Платонова. Сюжет, на первый взгляд, прост: красноармеец Никита Фирсов возвращается с Гражданской войны, пытается жить заново. Двигателем истории становится мифопоэтическое путешествие героя из мира живых в мир мертвых и возвращение оттуда. Именно процесс этого самого «возвращения» длиною в год становится главной коллизией сюжета.

Для Платонова любовь к женщине синонимична самой жизни: только это чувство становится для героя новой надеждой и спасением. Балансируя на грани драматического, визуального и физического театра, пользуясь современными технологиями в области медиа и звука, спектакль стремится отобразить хрупкую проницаемость платоновского мира.

Находясь в реалиях нашего времени, режиссер Сергей Чехов осмысливает произведение в духе «новой серьезности», не пытаясь иронизировать над идеалами Платонова.



В постановке заняты ведущие мастера псковской сцены — народный артист России Юрий Новохижин, заслуженный артист России Виктор Яковлев, заслуженная артистка России Надежда Чепайкина, Денис Золотарев и хореограф театра Илона Гончар. Для мастеров, как и для зрителей, это встреча с новой для них театральной эстетикой, неожиданное творческое приключение.



Спектакль - номинант Национальной театральной премии РФ «Золотая маска» в номинациях «Лучший драматический спектакль малой формы», «Лучший режиссер» (Сергей Чехов), «Лучший художник» (Анастасия Юдина), «Лучшая женская роль второго плана» (Илона Гончар), «Лучшая мужская роль второго плана» (Юрий Новохижин, Виктор Яковлев).