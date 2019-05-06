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Сегодня в Пскове стартует фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство»

В Псковской области с 22 по 25 мая будет проходить 4-й Международный фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство». В этом году в фестивале участвуют творческие коллективы из разных городов России и стран Европы — Польши, Латвии, Великобритании, Израиля и других, в составе которых люди с особенностями развития, профессиональные артисты, художники, педагоги, известные деятели искусств.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, творческие коллективы представят свои программы, театрализованные шоу и спектакли, в рамках фестиваля пройдут выставки, музыкальные выступления, благотворительный аукцион, кинопоказы, уличные концерты. Основными площадками станут Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина, Галерея «Цех», «Медиа-холл» ТКД, Центр лечебной педагогики, Городской культурный центр и просто улицы Пскова.

Образовательная программа фестиваля «Другое искусство» выйдет за временные границы проведения фестиваля. С 13 мая в ЦЛП начался практический семинар по изготовлению специализированной мебели по технологии «папье-маше». Мастер-класс по созданию мебели из картонных коробок проводит менеджер по развитию программ Благотворительной организации «ThePromise» (Великобритания) Нина Ведделл.

С 19 по 23 мая учащиеся специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 1 станут участниками мастер-класса«Анима-Верите» от студии анимации «Wild kids» (Иерусалим). Для школьников специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 4 будет организован мастер-класс «Приключения героя», который проведут Владимир Рудак из Петрозаводска и Елена Ястребова из Пскова.

Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный. С программой можно познакомиться на официальном сайте фестиваля «Другое искусство».

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников ранее заявлял о поддержке творческого фестиваля «Другое искусство». В этом году на его проведение выделены средства из регионального бюджета в рамках госпрограммы «Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма на территории Псковской области». Кроме того, планируется получение поддержки и со стороны Министерства культуры Российской Федерации.

Впервые фестиваль «Другое искусство» состоялся в 2016 году. Это ежегодный творческий форум, цель которого — формирование уважительного отношения общества к людям с особенностями развития и их социокультурная интеграция с помощью театрального, музыкального и изобразительного искусства. Фестиваль призван показать широкой общественности творческие достижения людей с особенностями развития и подтвердить их право быть неотъемлемой частью культуры общества.

«Другое искусство» проводится при поддержке министерства культуры Российской Федерации, администрации Псковской области. Организаторами фестиваля выступают Театрально-концертная дирекция Псковской области, Центр лечебной педагогики, Псковская региональная общественная благотворительная организация «Я и Ты», при участии ведущих специалистов в области педагогики и реабилитации.