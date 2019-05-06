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Сцена / Фестивали

Спектакль «Река Потудань» Псковского драмтеатра покажут на Платоновском фестивале в Воронеже

21.05.2019 13:23|ПсковКомментариев: 2

Один из самых громких российских спектаклей сезона прошлого года - спектакль Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина «Река Потудань» - 9 июня будет представлен в Воронеже, на международном Платоновском фестивале искусств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области.


Напомним, спектакль «Река Потудань» в этом году стал претендентом на Национальную театральную Премию «Золотая Маска»-2019 в пяти номинациях: «Лучший спектакль малой формы», «Лучший режиссер» (Сергей Чехов), «Лучший художник» (Анастасия Юдина), «Лучшая женская роль второго плана» (Илона Гончар), «Лучшая мужская роль второго плана» (Юрий Новохижин, Виктор Яковлев).
Кроме того, псковская постановка была показана на международном театральном фестивале «Александринский» (г. Санкт- Петербург).


Экспериментальный спектакль «Река Потудань» представляет собой попытку молодого режиссера Сергея Чехова создать собственную сценическую реальность на основе текста великого русского писателя Андрея Платонова. Сергей Чехов – автор спектаклей в Новосибирском театре «Красный факел», Новокузнецком драматическом театре, ростовском театре «18+», Калининградском драматическом театре и других.

Поставил спектакль «Столкновение с бабочкой» для Петербургского фестиваля «Точка доступа». Номинант Национальной театральной Премии «Золотая Маска» за спектакль «Лондон» в категории «Лучшая работа режиссера». Этот же спектакль стал в 2017 году лауреатом Фестиваля театров малых городов России в Тобольске.

Фестиваль, названный именем выдающегося прозаика XX века Андрея Платонова, проходит на его родине, в городе Воронеже, с 2011 года. Основатель и художественный руководитель Платоновского фестиваля искусств – Михаил Бычков, театральный режиссер, создатель и художественный руководитель Воронежского Камерного театра.
Программа фестиваля состоит из направлений «Театр», «Музыка», «Выставки» и «Литература» и представляет собой собрание ярчайших явлений и имен современной российской и мировой культуры.


С момента основания Платоновский фестиваль следует своей главной цели: открыть Воронежу большой мир искусства и открыть миру Воронеж. За восемь лет в провинциальном городе на юге России были показаны спектакли Роберта Уилсона и Михаэля Тальхаймера, Филиппа Жанти и Даниэле Финци Паски, Деклана Доннеллана и Эймунтаса Някрошюса, Пиппо Дельбоно и Корнеля Мундруцо, Анжелена Прельжокажа и Уэйна МакГрегора, Анатолия Васильева и Римаса Туминаса, Льва Додина и Оскараса Коршуноваса, Андрея Могучего и Юрия Бутусова. В Воронеж приезжали немецкий театр «Берлинер Ансамбль», парижский «Буфф дю Нор», Нидерландский театр танца, британский «Сэдлерс Уэллс» и многие другие.

Только в 2018 году на его событиях побывало более 100 000 зрителей из разных городов. А количество зрителей за все годы проведения Платоновского фестиваля достигает отметки полмиллиона.

Результаты исследования ИОМ «Квалитас» в 2018 году показали, что 65% воронежцев считают Платоновский фестиваль гордостью Воронежской области. Фестиваль занимает лидирующие позиции в туристических рейтингах. Федеральные СМИ все чаще называют Платоновский фестиваль одним из самых значительных российских культурных форумов, а Воронеж в июне – культурной столицей России.

Теги: #театр #спектакль
Источник: Псковская Лента Новостей
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