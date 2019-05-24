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Дни Пушкинской поэзии и русской культуры стартовали в Псковской области

В среду, 5 июня, в Псковской области стартовали Дни Пушкинской поэзии и русской культуры, посвященные 220-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Открыл череду праздничных мероприятий фестиваль молодежных театров «Михайловское - 2019». В музее-усадьбе «Михайловское» на площадке за «Домиком няни» собрались студенты Российского государственного института сценических искусств, где читают Пушкина. Вечером в научно-культурном центре Пушкинского заповедника состоится торжественное открытие фестиваля спектаклем «Маленькие трагедии» в постановке театра кукол «Туки-Луки» из Перми.

6 июня, в Пушкинский день России, День русского языка, в Пскове состоится церемония возложения цветов к памятнику «Пушкин и крестьянка» в Летнем саду, параллельно откроется научно-практическая конференция «А. С. Пушкин и русская культура. История и современность русского языка».

В полдень в Пушкинских Горах на могиле поэта в Свято-Успенском Святогорском монастыре отслужат литию. В 15.30 в «Михайловском» состоится открытие выставки одного предмета из собрания Псковского музея-заповедника, а в 16.30 там же пройдет церемония дарения Пушкинскому заповеднику Немецким Пушкинским Обществом бюста А. С. Пушкина.

Основной день празднования намечен на субботу, 8 июня. Главное действие развернется на поэтической поляне в сельце Михайловском. Здесь будут работать тематические сценические площадки с участием известных поэтов, писателей, мастеров искусства различных жанров.

Завершится празднование 12 июня.

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Напомним, Дни Пушкинской поэзии и русской культуры - главное литературное событие в культурной жизни России, посвященное А. С. Пушкину. Восьмидневная программа праздника включает в себя множество ярких культурных мероприятий: поэтические вечера, выставки, спектакли, концерты, пленэры, литературные чтения и многое другое.

Мероприятия проводятся при поддержке министерства культуры Российской Федерации, Администрации Псковской области. Официальный партнер праздника - ПАО «Сбербанк».