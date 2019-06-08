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Нестандартную программу представит на Ганзе Псковский симфонический оркестр - Елизавета Барышникова

Кинопоказы фестиваля «Западные ворота», многочисленные концерты с участием именитых гостей, нестандартная программа ждут псковичей и гостей города на Ганзейских днях. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова на встрече с журналистами в рамках пресс-конференции, организованной сегодня на сцене, расположенной на Октябрьской площади.

По словам Елизаветы Барышниковой, БКЗ филармонии принимает активное участие в концертно-развлекательной программе Ганзы. В частности, уже сегодня проходят репетиции Детского сводного хора, в который входят лучшие голоса России. Это более 250 детей из Москвы, Калмыкии, Республик Бурятии, Марий Эл, а также еще из 26 регионов России.

Выступления коллективов пройдут 27 июня на сцене Октябрьской площади на открытии Ганзы с 15.30 до 17.00, а также 28 июня с 19.00 до 21.00 в рамках Международного Хорового праздника в Псковском Кремле.

Елизавета Барышникова напомнила, что с 27 по 30 июня в рамках кинофестиваля «Западные ворота» псковичи и гости города смогут увидеть классику кинематографа и современное кино. Билеты на показы можно получить в кассе БКЗ, а также у волонтеров, которые будут раздавать их на улицах города.

Елизавета Барышникова подчеркнула, что почетная миссия принять участие в днях Ганзы выпала и симфоническому оркестру Псковской филармонии. 28 июня коллектив выступит в Кремле вместе со Сводным областным хором. Слушателей ждет нестандартная для оркестра программа. «За последние сезоны мы привыкли к классике, но на этом концерте услышим не классическую музыку, а популярные композиции», - рассказала директор БКЗ. Кроме того, симфонический оркестр примет участие в протокольной части праздника на приеме губернатора.

Еще один коллектив БКЗ, ансамбль народной музыки «Сказ», выступит на открытии праздника, что, по мнению Елизаветы Барышниковой, очень почетно для коллектива.

Еще одним сюрпризом для гостей праздника станет выступление обладательницы уникального меццо-сопрано, солистки Дрезденской оперы Антонины Весениной, которая представит слушателям арию Царицы ночи.

По словам Елизаветы Барышниковой, Псковская областная филармония принимает активное участие в подготовке к Ганзейским дням в Пскове с технической и творческой стороны. «Мы очень ждем Ганзейские дни, и желаем всем насладиться важным знаковым событием для региона и страны в целом».