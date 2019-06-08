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Сцена / Фестивали

Увидеть любимые спектакли Псковского театра кукол смогут псковичи в Кутузовском сквере

25.06.2019 17:12|ПсковКомментариев: 0

С 28 по 30 июня в рамках празднования ганзейских дней псковичи и гости города смогут принять участие в программах, организованых Псковским театром кукол.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила директор Псковского областного театра кукол Татьяна Ааб в рамках пресс-конференции, посвященной мероприятиям к Ганзе, сегодня, на сцене, расположенной на Октябрьской площади.
Площадка будет расположена в Кутузовском сквере, рядом с театром драмы. Всех псковичей и гостей города приглашают присоединиться к празднику с 12.00 до 19.00 ежедневно.

Театр кукол покажет три спектакля для детей и взрослых: балаганное представление «Петрушка», «Колобок», «Аленький цветочек» и представление «Как стать артистом». Также гостей ждут творческие встречи и занятия, на которых каждый зритель сможет себя попробовать себя в роли артиста. На мастер-классах дети смогут сделать куклы своими руками - все получат результат своего творческого труда в подарок, и абсолютно бесплатно.

Теги: #Ганза #ТКД
Источник: Псковская Лента Новостей
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Лента новостей
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