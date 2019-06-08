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Спектакль Псковского театра кукол «Фауст» тепло встречен зрителями Международного фестиваля «КУКАRТ»

Спектакль Псковского областного театра кукол «Фауст» посмотрели участники и зрители фестиваля кукольных и синтетических театров «КУКАRT», который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.



Показ псковского спектакля прошел в понедельник, 24 июня, на сцене Санкт-Петербургского театра марионеток имени Е.С. Деммени и был тепло встречен взрослыми и маленькими зрителями.



В соцсетях уже появились первые благодарные отзывы, приводим один из них, размещенный в ЖЖ жительницей Санкт-Петербурга: «Идея произведения была передана замечательно, мы увидели все взлеты и падения героев, их душевные муки и желания, поиски смысла всего… Общее впечатление от спектакля - феерическое, сюжет увлек сильно, мне безумно понравилось.

Кстати, рядом со мной сидела семилетняя девочка, которой тоже было не оторваться от спектакля, очень часто я слышала ее смех от действий актеров, а, как говорится, глазами ребенка говорит истина, если ребенку интересно смотреть спектакль - то звезды сошлись, но заслуга во всем этом - на мой взгляд, прекрасного актерского состава, ребята весь спектакль были на высоте.



Понравилось все - химические опыты, смена декораций, сами декорации, визуальный ряд небесной сферы и дна морского,

Собственно громкие и продолжительные, и долго не смолкающие аплодисменты были тому доказательством. Сколько раз кричали "браво", даже сосчитать трудно. Так что если Театр кукол Пскова будет в Вашем городе - то очень советую сходить на выступление и получить удовольствие от прекрасно сыгранного спектакля, или же посетить его на исторической родине...»

Напомним, спектакль «Фауст» в постановке главного режиссера и художественного руководителя театра Александра Заболотного идет на сцене Псковского театра кукол уже 13-й сезон и адресован зрителям любого возраста. Доктор Фауст (актер Николай Зубрилин) спускается на морскую глубину, поднимается в небеса, ставит химические опыты. Мефистофель (Виталий Ивашнев), перемещая доктора из одной стихии в другую, демонстрирует свои почти безграничные возможности. Однако спектакль в очередной раз доказывает, что с Мефистофелем шутки плохи. Доктор Фауст продал душу и потерял любовь.

Актеры в спектакле «Фауст» не только водят кукол, но и демонстрируют свой драматический потенциал.

Сценография мастерски продумана художником Андреем Севбо.

25-й Международный фестиваль кукольных и синтетических театров «КУКART» - это самый крупный форум кукольников, не имеющий аналогов на российской арт-сцене, проходит ежегодно, начиная с 1993 года, в период белых ночей - с 22 июня по 30 июня.

В этом году биенале посвящен 100-летию Театра Деммени - Петербургского театра марионеток, первого в России профессионального театра кукол, созданного в 1919 году.



В фестивале участвуют театральные труппы из Швеции, Испании, Германии, Польши, Бельгии, Болгарии и других стран. За девять дней в режиме нон-стоп покажут около 60 спектаклей из 14 стран мира для разных возрастов зрителей. Все показы бесплатны - благодаря Государственной Думе и Фонду президентских грантов. Конкурса и судейской команды на фестивале нет. Все участники получат дипломы лауреатов.