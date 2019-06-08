Сцена / Фестивали

В Пскове торжественно открыт I Международный кинофестиваль «Западные ворота»

Торжественная церемония открытия I Международного кинофестиваля «Западные ворота» состоялась в БКЗ Псковской областной филармонии сегодня, 28 июня. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, руководитель аппарата администрации региона Сергей Дмитриев зачитал приветственный адрес от лица губернатора Михаила Ведерникова, в котором отмечено, что фестиваль - попытка объединения всех культур - от Нидерландов до России. «Приятно, когда город встречает большое количество гостей и может показать себя в новых красках. Сегодня стартует важная традиция. Думаю, этот фестиваль станет постоянным», - подчеркнул руководитель аппарата областной администрации.

Между тем, гендиректор «Ленфильма» Эдуард Пичугин отметил, что ему очень приятно увидеть на открытии кинофестиваля друзей и коллег. «Замечательно, что есть возможность обсуждать творческие планы и создавать что-то новое», - подчеркнул он и сообщил, что сегодня в ходе диалога с администрацией области обсуждались новые направления сотрудничества.

Кроме того, Эдуард Пичугин подчеркнул, что двери «Ленфильма» всегда открыты: «Приглашаю всех в гости, мы очень рядышком находимся». Отдельные слова он посвятил псковскому региону. «Какая у вас прекрасная область! Какая богатая для экранизации, для того, чтобы дарить эмоции шикарные интерьеры! Кроме того, это намоленные места, откуда пошла Русь. Я рад, что у нас получилось создать новую традицию», - заключил гендиректор киностудии.