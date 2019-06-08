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Манфред Шюркамп: Ганза - доказательство того, что границы должны быть открыты

Член президиума Международного Ганзейского Союза Манфред Шюркамп, открывая кинофестиваль «Западные ворота», поделился своими впечатлениями о том, как проходят XXXIX Международные Ганзейские дни в Пскове.

«Я очень хорошо чувствую себя в России, - сказал он. - Это все благодаря людям. Я, как член президиума Международного Ганзейского союза, рад, что вторые по счету Ганзейские дни на российской территории проходят именно в Пскове, потому что Ганза - это не только замечательное мероприятие для жителей города, но, кроме того, это невероятная возможность для того, чтобы ликвидировать все границы».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, по мысли члена президиума Международного Ганзейского Союза, праздник, который сейчас проходит в Пскове, - это пример и доказательство того, что границы должны быть открыты. «Русские Ганзейские дни особенно для этого приспособлены, - заметил Манфред Шюркамп. - Когда я раньше приезжал в Россию на автомобиле, мои переходы через границу были не такими простыми. Сейчас, конечно, не сравнить с тем, что было раньше».