Спектакль из Пскова покажут на ежегодном театральном фестивале молодой режиссуры в Москве

Спектакль «Гробница малыша Тутанхамона» Псковского академического театра драмы им. А.С.Пушкина (режиссер - Елизавета Бондарь) будет показан 11 сентября в Москве в рамках фестиваль «Артмиграция». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Союза театральных деятелей РФ.
Сам фестиваль пройдет в столице с 9 по 15 сентября 2019 года на площадках Театрального центра СТД РФ «На Страстном» и в Боярских Палатах СТД РФ. «Артмиграция» - фестиваль молодых режиссеров, выпускников столичных вузов, которые осуществили интересные постановки за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.
Ежегодно на конкурс поступает около 100 заявок из разных городов России. В этом году экспертный совет фестиваля пригласил в Москву 7 театральных коллективов.
В спектакле «Гробница малыша Тутанхамона» по пьесе Оливии Дюфо Псковского академического театра драмы им. А.С.Пушкина роли исполняют Наталья Петрова, Дарья Чураева, Денис Кугай, Анна Шуваева и Евгений Терских.
Спектакли основной программы фестиваля «Артмиграция-2019»:
В OFF-программу вошел спектакль «Магда» (11 сентября), режиссер Дмитрий Крестьянкин («Плохой театр», г. Санкт-Петербург), а также «Показ Лаборатории 40+» (14 сентября) - спектакль, созданный за две недели занятий поколения актеров «40+» с молодыми профессионалами современного театра - режиссером, драматургом, художником.
В разные годы участниками фестиваля становились такие хорошо известные сегодня режиссеры, как Кирилл Вытоптов, Талгат Баталов, Борис Павлович, Вячеслав Тыщук, Денис Азаров, Иван Орлов и другие.
Основная цель фестиваля - стимулирование молодежной творческой мобильности, создание мотиваций для театрального риска и эксперимента, налаживание творческих контактов.