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Спектакль из Пскова покажут на ежегодном театральном фестивале молодой режиссуры в Москве

Спектакль «Гробница малыша Тутанхамона» Псковского академического театра драмы им. А.С.Пушкина (режиссер - Елизавета Бондарь) будет показан 11 сентября в Москве в рамках фестиваль «Артмиграция». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Союза театральных деятелей РФ.

Сам фестиваль пройдет в столице с 9 по 15 сентября 2019 года на площадках Театрального центра СТД РФ «На Страстном» и в Боярских Палатах СТД РФ. «Артмиграция» - фестиваль молодых режиссеров, выпускников столичных вузов, которые осуществили интересные постановки за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Ежегодно на конкурс поступает около 100 заявок из разных городов России. В этом году экспертный совет фестиваля пригласил в Москву 7 театральных коллективов.

В спектакле «Гробница малыша Тутанхамона» по пьесе Оливии Дюфо Псковского академического театра драмы им. А.С.Пушкина роли исполняют Наталья Петрова, Дарья Чураева, Денис Кугай, Анна Шуваева и Евгений Терских.

Спектакли основной программы фестиваля «Артмиграция-2019»:

9 сентября «Вся сладость жизни», режиссер Илья Мощицкий

Архангельский молодежный театр, г. Архангельск

«Вся сладость жизни», режиссер Илья Мощицкий Архангельский молодежный театр, г. Архангельск 10 сентября «Любовь», режиссер Виктория Шаламова

Театральная компания «Новый театр», г. Воронеж

«Любовь», режиссер Виктория Шаламова Театральная компания «Новый театр», г. Воронеж 11 сентября «Гробница малыша Тутанхамона», режиссер Елизавета Бондарь

Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина, г. Псков

«Гробница малыша Тутанхамона», режиссер Елизавета Бондарь Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина, г. Псков 12 сентября «Конармия (темная версия)», режиссер Андрей Опарин

Молодежный театр «Молодой человек», г. Ижевск

«Конармия (темная версия)», режиссер Андрей Опарин Молодежный театр «Молодой человек», г. Ижевск 13 сентября «Паразиты», режиссер Олег Молитвин

Томский областной театра драмы, г. Томск

«Паразиты», режиссер Олег Молитвин Томский областной театра драмы, г. Томск 14 сентября «Овраг», режиссер Надежда Кубайлат

Центр искусств «Театр+Кино», театр «Вымысел», г. Верхний Уфалей

«Овраг», режиссер Надежда Кубайлат Центр искусств «Театр+Кино», театр «Вымысел», г. Верхний Уфалей 15 сентября «Фантазии Фарятьева», режиссер Виктория Печерникова

Бийский драматический театр, г. Бийск

В OFF-программу вошел спектакль «Магда» (11 сентября), режиссер Дмитрий Крестьянкин («Плохой театр», г. Санкт-Петербург), а также «Показ Лаборатории 40+» (14 сентября) - спектакль, созданный за две недели занятий поколения актеров «40+» с молодыми профессионалами современного театра - режиссером, драматургом, художником.

В разные годы участниками фестиваля становились такие хорошо известные сегодня режиссеры, как Кирилл Вытоптов, Талгат Баталов, Борис Павлович, Вячеслав Тыщук, Денис Азаров, Иван Орлов и другие.

Основная цель фестиваля - стимулирование молодежной творческой мобильности, создание мотиваций для театрального риска и эксперимента, налаживание творческих контактов.