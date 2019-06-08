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Псковский «Фауст» представлен на Международном фестивале театров кукол стран Баренцева региона

Псковский областной театр кукол принимает участие в 9-м Международном фестивале театров кукол стран Баренцева региона, который в эти дни проходит в Мурманске, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской области.

Псковские актеры на сцене Детской театральной школы города Мурманска представили спектакль «Фауст» (Режиссер Александр Заболотный). Постановка рассчитана на зрителей любого возраста, которые вместе с доктором Фаустом и Мефистофелем становятся участниками необычного путешествия, поднимаясь в небеса и опускаясь на морские глубины. Неотъемлемой частью спектакля являются декорации и спецэффекты, придуманные и воплощенные художником-постановщиком Андреем Севбо.

Директор театра Татьяна Ааб рассказала, что «Фауст» был встречен аудиторией очень доброжелательно. «В зале собрался очень вдумчивый зритель, который отнесся к спектаклю чрезвычайно серьезно. Труппа Псковского областного театра кукол дала всего два представления. Среди зрителей было много взрослых, которые проявили к спектаклю особый интерес, были и начинающие актеры — воспитанники детских театральных классов», — заметила она. Татьяна Ааб обратила внимание, что участие в таких фестивалях позволяет актерам театра не только проявить себя, заявить о Псковском театре кукол на разных творческих площадках, но и обменяться знаниями, опытом и наработками с коллегами по цеху в ходе творческих лабораторий.

В Международном фестивале театров кукол стран Баренцева региона принимают участие театры кукол России, Норвегии, Швеции и Финляндии. В рамках мероприятия театральные критики и специалисты театрального дела проводят тематические лекции, творческие встречи и мастер-классы. Организаторы фестиваля предполагают, что театральные постановки фестиваля посетят не менее 3 тыс зрителей.

Напомним, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, 2019 год в Российской Федерации объявлен Годом театра.