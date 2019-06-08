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Псковский театр драмы везет в Севастополь «Отелло» как участник Театральной Олимпиады

24 сентября в Севастополе, в Балаклавском ДК, в рамках Театральной Олимпиады будет показан спектакль «Отелло» Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина. Этот спектакль – премьера позапрошлого сезона, первая постановка знаменитой шекспировской трагедии в переводе Осии Сороки. Режиссер спектакля – Даниил Безносов, главный режиссер Краснодарского Молодежного театра, ученик Сергея Женовача. Спектакль будет показан как целевой, для командного состава и офицеров Черноморского флота, сообщили Псковской Ленты Новостей в пресс-службе ТКД.

Театральная олимпиада 2019 — масштабный фестиваль, площадка для развития глобальной театральной интеграции и диалога театральных деятелей разных стран. В рамках фестиваля идут гастроли лучших зарубежных театров, национальных театров из регионов России, а также лекции и мастер-классы от ведущих театральных деятелей. В год своего 25-летнего юбилея Театральная олимпиада впервые в истории проводится одновременно в двух странах — России и Японии. Основным местом проведения мероприятия выбран Санкт-Петербург. В рамках Олимпиады демонстрируются спектакли ведущих режиссеров планеты – Роберта Уилсона, Кристиана Люпы, Тадаши Судзуки, Деклана Доннеллана и многих других.

Художественный руководитель Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина Дмитрий Месхиев в своем комментарии подчеркнул, что участие в Театральной Олимпиаде – «большая честь для Псковского театра драмы». «Мы рады побывать в Севастополе, приятно и ответственно – выступить перед нашими моряками» – сказал Дмитрий Месхиев.

На псковской сцене также будет показан один спектакль Театральной Олимпиады. Это – спектакль Молодежной программы, собравшей лучшие студенческие работы театральных институтов Европы. 24 октября на сцене Псковского театра драмы встречайте спектакль «Макбет» студентов Литовской академии музыки и театра из Вильнюса.