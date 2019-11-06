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Псковский фестиваль русской музыки вошел в число победителей регионального этапа премии «События России-2019»

45-й, юбилейный Фестиваль русской музыки им М.П. Мусоргского и Н.П. Римского-Корсакова попал в шорт-лист Всероссийской премии «События России».

31 октября - 1 ноября в Суздале состоялся второй региональный этап сезона 2019 года Всероссийских профессиональных премий «События России» и «Маршруты России». Мероприятия проходили в рамках реализации федерального проекта «Гостеприимная Россия», инициированного Национальной ассоциацией специалистов событийного туризма (НАСТ) в 2017 году, при поддержке министерства экономического развития РФ и Федерального агентства по туризму (Ростуризм), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД.

На участие в региональном этапе были поданы заявки из четырех федеральных округов России: Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского. В финал регионального этапа «События России» было отобрано 138 событий и площадок. В номинации «Культура. Концерты и фестивали» проект Псковской областной филармонии - Фестиваль русской музыки - занял третье место и вышел в общероссийский финал, который состоится в Москве 4-5 декабря.

Торжественная церемония награждения лауреатов регионального этапа состоялась 1 ноября в Самоварном зале Главного туристического центра «Суздаль». Как отметил на своей странице в «Фейсбуке» главный дирижер Симфонического оркестра Псковской областной филармонии Николай Хондзинский, «…теперь придется побеждать! Вписываем Псков в событийный календарь России!».

Напомним, что фестиваль русской музыки им. М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова уникален тем, что является единственным в России, посвященным наследию композиторов XIX столетия, чьи судьбы неразрывно связаны с Псковской землей. Фестиваль русской музыки проходит при поддержке администрации Псковской области и регионального комитета по культуре.