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Пушкинский театральный фестиваль в Пскове могут перенести с февраля на начало июня

Пушкинский театральный фестиваль, который ежегодно проходит в Пскове, могут перенести с февраля на начало июня. Об этом сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове кинорежиссер, художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев.

«Мы с нашим театральным сообществом выступили с инициативой в адрес губернатора и начальников от культуры с предложением фестиваль перенести с даты кончины Пушкина на дату его рождения, то есть с февраля на конец мая - начало июня», - сообщил он.

Поясняя подоплеку такого предложения, Дмитрий Месхиев сообщил, что проведение театрального фестиваля в феврале «парализует работу Псковского драмтеатра на полтора месяца». «Вместо того, чтобы ставить и репетировать спектакли, мы занимаемся фестивалем. По нашему мнению, с точки зрения финансирования и с творческой точки зрения удобнее делать фестиваль в конце театрального сезона - в конце мая - начале июня, когда туристический сезон уже набрал силу, и многие гости региона могут приехать на фестиваль».

«Наша идея в том, чтобы Пушкинский театральный фестиваль стал составляющим элементом Дней пушкинской поэзии и русской культуры», - добавил Дмитрий Месхиев.

Перенос сроков проведения фестиваля, по его словам, был бы удобен и с точки зрения финансирования по линии Минкульта. Кроме того, летний период расширяет возможности программы фестиваля: так, наряду со сценами Псковского драмтеатра можно будет показывать уличные спектакли и действа.