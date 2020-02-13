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Синяя птица станет главным символом псковского Фестиваля русской музыки

Синяя птица станет главным символом и олицетворением псковского Фестиваля русской музыки. Об этом сообщила директор областной филармонии Елизавета Барышникова сегодня, 21 февраля, на пресс-конференции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Она рассказала, что увидела образ птицы на церкви Одигитрии на подворье Псково-Печерского монастыря, и появилась идея сделать ее символом псковского музыкального фестиваля.

А заслуженный художник Российской Федерации Александр Стройло воплотил идею в жизнь и создал эмблему фестиваля.

Напомним, Фестиваль русской музыки пройдет в Пскове с 18 по 25 марта.