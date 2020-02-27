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Имперский Русский Балет представит в Пскове «Спящую красавицу» и «Шопениану»

20 и 21 марта Имперский Русский Балет покажет на сцене БКЗ Псковской областной филармонии два одноактных балета - «Спящая красавица» и «Шопениана», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД.

Второй год подряд участником фестиваля русской музыки в честь М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова станет Имперский Русский Балет (художественный руководитель -заслуженный деятель искусств России Гедиминас Таранда). По сложившейся традиции известный коллектив выступит в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

На этот раз любителям балета предстоит встреча с двумя постановками, принадлежащими к числу выдающихся произведений классического балетного искусства. Не одно десятилетие они покоряют зрителей высокой поэтической красотой и романтичностью.

«Шопениана» - уникальный балет, где парящий танец сопровождается отнюдь не предназначенной для балетной хореографии музыкой Ф. Шопена. Но именно она создает тот мир грез и романтических мечтаний, в котором пребывает юный поэт – единственный герой балета, чьи видения олицетворяют прелестные девы – сильфиды.

В этом балете царствует красота и словно видимой становится музыка великого польского композитора.

Балет «Спящая красавица» по сказке Ш. Перро – одно из самых светлых и оптимистических произведений П.И. Чайковского, подлинный гимн жизни и любви. Соединив в себе французский сюжет и глубоко русскую, проникновенную, одухотворенную музыку, один из великих русских балетов откроет мир больших человеческих чувств и правдиво поведает о судьбах сказочных персонажей, наделенных вполне реалистическими характерами.

Программа:

1 отделение: «Шопениана»

2 отделение: 3-й акт балета «Спящая красавица» - «Свадьба принцессы Авроры»

Имперский Русский Балет

Художественный руководитель – заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области

Художественный руководитель и главный дирижер – Николай Хондзинский

20 марта начало в 19.00.

21 марта начало в 15.00.

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