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Сцена / Фестивали

Суздальский фестиваль анимационного кино вновь пройдет в Пскове

04.03.2020 13:32|ПсковКомментариев: 0

Театрально-концертная дирекция Псковской области приглашает всех любителей мультфильмов в Медиахолл  с 11 по 13 марта.  

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области, в этом году XXV Открытый российский Фестиваль анимационного кино в седьмой раз проводит широкомасштабную всероссийскую акцию «Открытая премьера». За эти годы мероприятие стало традиционным и всенародно любимым.

Начавшись с 7 городов, «Открытая премьера» значительно «подросла», число площадок превысило 400, а суммарное количество зрителей, посмотревших фильмы, достигло 125.000. Каждую весну к акции присоединяются все новые города и поселки по всей нашей большой стране.

Суть «Открытой премьеры» заключается в том, что показ новейших мультфильмов конкурсной программы Фестиваля заканчивается зрительским голосованием за самую полюбившуюся картину.

В этом году показы по всей стране стартуют 11 марта и завершатся в день оглашения итогов смотра – 16 марта. По итогам масштабного зрительского голосования по всей стране определится фильм-победитель «Открытой премьеры», он будет объявлен на торжественной церемонии закрытия, а его авторы получат, пожалуй, самую желанную всеми творцами награду – приз зрительских симпатий. Приз от всей страны! Ведь «Открытая премьера» – это не только огромное количество киноплощадок, городов, сел, не только тысячи сеансов, подсчет голосов и выбор всей страной лучшего фильма фестиваля. Самое главное – это десятки тысяч благодарных маленьких зрителей, которые любят, ценят и ждут новую отечественную анимацию.

Напомним, что Открытый российский Фестиваль анимационного кино ежегодно проходит в г. Суздаль Владимирской области и известен без исключения всем, кто работает в индустрии мультфильмов. Ежегодно профессионалы анимации и студенты профильных учебных заведений собираются на площадке Форума, чтобы показать свои новейшие работы соратникам по «мультцеху». Ведь показ в конкурсной программе Фестиваля – уже шаг к победе и профессиональное признание фильма. 

Конечно, любому творцу очень важно, чтобы его работу увидели и оценили жюри, гости и участники Фестиваля – такие же профессионалы, как и сами конкурсанты. Но самый главный судья для каждого режиссера и художника – это Зритель, который полюбит его фильм и отдаст свой голос за него. Поэтому призовому месту в «Открытой Премьере» аниматоры зачастую радуются даже больше, чем оценке строгого жюри.
 

Приводим полную программу Фестиваля в Пскове.

11 марта

14.00 - Программа для зрителей 6+
 

1. «Кошка-Машка»  режиссер Е.Гаврилко, А.Иосилевич, 13 мин.
2. «О чем говорят коты» режиссер А.Галкин, 5 мин.47 сек.
3. «Пушкинский музей» («Ограбление по-зверски»), режиссер Б.Коршунов 13 мин.                                                                                                                  4. «Соседи», режиссер В.Архипова, 5 мин 45 сек.
5. «Базилик Фет-Фрумос  и царская дочь» («Гора самоцветов»), режиссер А.Черногоров, 13 мин.
6. «Волшебник в золотой шляпе. Космобадминтон», режиссер Р.Сафаров, 10 мин.18 сек.
Итого- 60 мин.

18:30 – Программа для зрителей  12+

1.«Галчонок» (Альманах «Мульт-Ап»), режиссер М.Нариманов, 6 мин. 35 сек.
2.«Первый человек на Земле», режиссер К.Кравченко, 9 мин.
3.«Петрушка и Волшебные Ичиги», режиссер М.Лисовой, 13 мин.
4.«Рогатые сказки» («Гора Самоцветов»), режиссер М.Верик, 13 мин.
5.«Бестелесная команда. Приключения солдата Каблукова», режиссер А.Туркус, Д.Куприянов,13 мин.      
6.«Десерт», режиссер Ю.Томилов, 4 мин. 45 сек.
Итого- 60 мин.
 

12 марта

14.00 -  Программа для зрителей 12+

1.«Почему снег?», режиссер. С.Подивилов, 10 мин.25 сек.
2. «Петрушка и Кубачинские мастера», режиссер М.Лисовой, 13 мин.
3. «Он не может жить без космоса», режиссер К.Бронзит, 16 мин.
4.  «Свинг»,  режиссер Л.Скотникова, 5 мин.15 сек. 
5. «Пастухи облаков» (Альманах «Звездопад-5»), режиссер Е.Фадеев, 8 мин. 28 сек.
 6. «Как я провел лето»  реж. Н.Фатих, 6 мин 45 сек.
Итого- 60 мин.  

18:30 – Программа для зрителей 6+

1.«Мой знакомый медведь» реж. Е.Соколова, 14 мин.
2.«Как Мельес на Луну летал» реж. А.Куликова, 5 мин 07 сек.
3.«Музей Прадо» («Ограбление по-зверски») реж. М.Сафронов 13 мин.
4.«Король и груша» (Альманах «Зеленое яблоко») реж. Н.Воронина, 4 мин.
5.«Раскопки» («Морси») реж. В.Барбэ 13 мин.
6.«Сокровища планеты Катапеллер.Космобадминтон» реж. Р.Сафаров, 9 мин. 51 сек.
7. «Девочка- птичка» реж. Е.Невоструева 5 мин 50 сек.

Итого - 65 мин.

13 марта

12.00 - Программа для зрителей 0+

1. «Курица–помада Считалочки» (Альманах «Мульт-Ап») режиссер А.Мальгинова, 6 мин 31 сек.
2. «Неведома зверушка» (Сериал «Ник-изобретатель»), режиссер М.Туркина, 5 мин.32 сек.
3. «Мир Одди, Клауд и важное качество», режиссер Ким Су Ен, 8 мин. 31 сек.
4. «Откуда берутся бабочки?» (Сериал «Понимашка») режиссер О.Корастелев, 4 мин.12 сек.
5. «Баскетбол» («Спортания. Играем и растем вместе»), режиссер С.Курченко, 2 мин. 39 сек.
6. «Песня зверей» («Малышарики. Танцуем и поем»), режиссер Ким Су Ен, 3 мин 18 сек. 
7. «Белка и Стрелка. Тайны Космоса» (серия «SOS»), режиссер Е.Шабанова, 6 мин. 09 сек.
8. «Китайские палочки» («Волшебная кухня»), режиссер В.Глухушин, 5 мин. 32 сек.
9. «Похищение века» (Сериал «Понимашка»), режиссер О.Корастелев, 5 мин. 33 сек.
10. «Курочка Ряба» («Гора самоцветов»), режиссер С.Меринов, 13 мин.                                                   
11. «Рукавички» («Малышарики. Танцуем и поем»), режиссер П.Никифорова, 2 мин. 52 сек. 
 Итого - 64 мин.

14:00 – Программа для зрителей 6+
1. «Кошка-Машка», режиссер Е.Гаврилко, А.Иосилевич, 13 мин.                                     
2. «О чем говорят коты», режиссер А.Галкин, 5 мин.47 сек.
3. «Пушкинский музей» («Ограбление по-зверски»), режиссер Б.Коршунов, 13 мин.                                                                                                                 
4. «Соседи», режиссер В.Архипова, 5 мин 45 сек.                                                                                                                  
5. «Базилик Фет-Фрумос  и царская дочь» («Гора самоцветов»), режиссер А.Черногоров, 13 мин.    
6. «Волшебник в золотой шляпе. Космобадминтон», режиссер Р.Сафаров, 10 мин.18 сек.                                                                
Итого - 60 мин.

18:30 – Программа  Союзмультфильм ( для зрителей 6+)

1. «Я остаюсь» («Оранжевая корова»), режиссер С.Голубков, 6,5 мин.
2. «Здравствуй, Коля» (Оранжевая корова»), режиссер Т.Чернилевская, 6,5 мин.
3. «Дело о нечаянном проклятье» («Петя и Волк»), режиссер А.Лебедев, 11 мин.
4. «Тайна фиолетового Пятна» («Простоквашино»), режиссер Н.Воронина, 6,5 мин.
5. «Галеротерапия» («Пиратская школа»), режиссер А.Лебедев, 11 мин.
6. «Навигация по сердцу» («Пиратская школа»), режиссер Д.Сулейманов, 11 мин.
 Итого – 52,5 мин.

Стоимость билета на одну программу  – 50 рублей.

Билеты на можно купить  http://tkd-pskov.ru/, в кассе Псковского  театра драмы, Псковской областной филармонии и билетоматах Театрально-концертной дирекции.

Сайт Фестиваля  http://www.suzdalfest.ru/

Источник: Псковская Лента Новостей
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