Пушкинскую сказку «Салтан» Саратовского ТЮЗа можно посмотреть сегодня вместе с детьми

Сегодня, 31 мая, состоится онлайн-показ постановку режиссера Артема Кузина по мотивам сказки А. С. Пушкина «Салтан» Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, показ спектакля начнется в 17.00 на сайте Пушкинского фестиваля http://pushfest.ru/ и в официальной группе театра в ВКонтакте https://vk.com/drampush.
Этот спектакль – студенческий. Играют студенты второго курса (целевого, при Саратовском ТЮЗе) Театрального института при Саратовской Консерватории им. Л.В. Собинова. Взяв за основу спектакля хрестоматийные строки пушкинской сказки, студенты попытались взглянуть на знакомый с детства сюжет как на повод для театральных опытов по освоению техник этюда и импровизации. Жанр «фантазии» выбран не случайно, чудеса «Сказки о царе Салтане» студенты воплощают в буквальном смысле из подручных материалов – для создания образа Царевны Лебедь им достаточно белого полотна, для превращения Салтана в комара – перчаточной куклы. Сила театрального воображения дополняется хулиганской смелостью и юмором молодых артистов. Студентам удается создать особую озорную атмосферу и показать, как давно застывший в памяти классический текст прямо у нас на глазах приобретает новые интонации и смыслы.
«Постановка получилась живой, с большой долей юмора, и в то же время задевающей глубокие лирические струны зрительской души. Немножечко “на вырост”, “с опережением” и сопереживанием… Думается, прекрасный подарок получил Александр Сергеевич к своему 220-летнему юбилею!» (Анна Морковина).
Постановка и сценография – Артем Кузин
Режиссер-педагог – Анастасия Бескровная
Музыкальный руководитель проекта – Евгений Мякотин
Художник по костюмам – Софья Злобина
Художник по свету – Максим Шлыков
Видеохудожник – Андрей Лапшин
Действующие лица и исполнители:
Капитан, рассказчик – Матвей Пташный
Сватья баба Бабариха – Наталья Янкевич
Царь Салтан – Степан Лябипов
Первая девица, повариха – Анастасия Запорожец
Вторая девица, ткачиха – Тамара Грязнова
Третья девица, царица – Екатерина Кишева
Гонец – Виталий Гаврилов
Князь Гвидон – Никита Прилепский
Царевна Лебедь – Полина Ларина
Коршун – Павел Свистунов
Белка – Татьяна Щедрова
Дядька Черномор – Ирина Петрова
Богатыри – Алексей Дьяконов, Павел Свистунов, Виталий Гаврилов, Матвей Пташный
Корабельщики, гости на свадьбе, музыканты, бояре – студенты курса
Премьера – 11 апреля 2019 года
Продолжительность – 1 час 20 минут
Для зрителей 6+