Сцена / Фестивали

Пушкинскую сказку «Салтан» Саратовского ТЮЗа можно посмотреть сегодня вместе с детьми

Сегодня, 31 мая, состоится онлайн-показ постановку режиссера Артема Кузина по мотивам сказки А. С. Пушкина «Салтан» Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, показ спектакля начнется в 17.00 на сайте Пушкинского фестиваля http://pushfest.ru/ и в официальной группе театра в ВКонтакте https://vk.com/drampush.

Этот спектакль – студенческий. Играют студенты второго курса (целевого, при Саратовском ТЮЗе) Театрального института при Саратовской Консерватории им. Л.В. Собинова. Взяв за основу спектакля хрестоматийные строки пушкинской сказки, студенты попытались взглянуть на знакомый с детства сюжет как на повод для театральных опытов по освоению техник этюда и импровизации. Жанр «фантазии» выбран не случайно, чудеса «Сказки о царе Салтане» студенты воплощают в буквальном смысле из подручных материалов – для создания образа Царевны Лебедь им достаточно белого полотна, для превращения Салтана в комара – перчаточной куклы. Сила театрального воображения дополняется хулиганской смелостью и юмором молодых артистов. Студентам удается создать особую озорную атмосферу и показать, как давно застывший в памяти классический текст прямо у нас на глазах приобретает новые интонации и смыслы.

«Постановка получилась живой, с большой долей юмора, и в то же время задевающей глубокие лирические струны зрительской души. Немножечко “на вырост”, “с опережением” и сопереживанием… Думается, прекрасный подарок получил Александр Сергеевич к своему 220-летнему юбилею!» (Анна Морковина).



Постановка и сценография – Артем Кузин

Режиссер-педагог – Анастасия Бескровная

Музыкальный руководитель проекта – Евгений Мякотин

Художник по костюмам – Софья Злобина

Художник по свету – Максим Шлыков

Видеохудожник – Андрей Лапшин

Действующие лица и исполнители:

Капитан, рассказчик – Матвей Пташный

Сватья баба Бабариха – Наталья Янкевич

Царь Салтан – Степан Лябипов

Первая девица, повариха – Анастасия Запорожец

Вторая девица, ткачиха – Тамара Грязнова

Третья девица, царица – Екатерина Кишева

Гонец – Виталий Гаврилов

Князь Гвидон – Никита Прилепский

Царевна Лебедь – Полина Ларина

Коршун – Павел Свистунов

Белка – Татьяна Щедрова

Дядька Черномор – Ирина Петрова

Богатыри – Алексей Дьяконов, Павел Свистунов, Виталий Гаврилов, Матвей Пташный

Корабельщики, гости на свадьбе, музыканты, бояре – студенты курса

Премьера – 11 апреля 2019 года

Продолжительность – 1 час 20 минут

Для зрителей 6+