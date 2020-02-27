Сцена / Фестивали

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Елизаветой Барышниковой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102 FM). Гость студии – директор областной филармонии и АНО «Псковконцерт» Елизавета Барышникова.

Ведущие программы Надежда Назаренко и Любовь Кузнецова обсудят с ней программу Дней пушкинской поэзии и русской культуры, которые в этом году из-за коронавируса пройдут в режиме онлайн. Также гостья студии расскажет о деятельности возглавляемых учреждений в условиях действия «коронавирусных» ограничений и о том, какие фестивали ждут псковичей в ближайшее время.

Звоните Елизавете Барышниковой в студию прямого эфира по телефону 56-73-72.