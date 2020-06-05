Сцена / Фестивали

Насытить событийную повестку региона намерен «Псковконцерт»

Директор Псковской областной филармонии и АНО «Псковконцерт» Елизавета Барышникова частично озвучила планы недавно сформированной АНО «Псковконцерт».

Деятельность новой организации стартовала с участия в подготовке Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. В дальнейшем «Псковконцерт» займется грантовыми заявками по фестивалям. «Предложений очень много, - сообщила в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове Елизавета Барышникова. - Мы отправляем их в министерство культуры с целью привлечения финансирования. Наша цель - насытить событийную повестку региона. Есть месяцы, когда в области просто отсутствуют какие-либо мероприятия. Что можно сделать в Пскове в сентябре? Сейчас пока конкретно сформированных планов нет, нам нужно сделать на хорошем уровне Дни русской поэзии и культуры».

Беседуя с ведущими передачи «Подстрочник» о локациях для проведения массовых мероприятий в регионе, Елизавета Барышникова согласилась с мнением, что в области есть много интересных мест, помимо Пскова, Изборска и Пушгор, но вместе с тем заметила, что «нельзя распыляться». «В наших интересах раскручивать Псков, - пояснила она. - Здесь есть гостиничный фонд, инфраструктура. Псков должен жить активнее. А потом, как мозаику, можно открывать и другие районы».