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Сцена / Фестивали

Спектакль «Васса» с участием псковского актера Евгения Терских покажет театр из Петрозаводска

07.06.2020 10:25|ПсковКомментариев: 0

Спектакль «Васса» с участием актера Евгения Терских покажет театр из Петрозаводска «Творческая мастерская» в рамках XXVII Пушкинского театрального фестиваля.Онлайн-трансляция пройдет сегодня, 7 июня, в 19.00 и 8 июня в 13.00. Постановку «Васса» по пьесе Максима Горького «Васса Железнова» представляет театр «Творческая мастерская» (г. Петрозаводск).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского драмтеатра, спектакль поставлен по второму варианту пьесы Горького (1936 год) в авторской редакции театра с использованием архивных материалов. В какой момент сильная личность, не ведающая преград на пути к своим амбициозным целям, проходит точку невозврата, за которой – только бесчеловечность, только жестокость, только смерть? История всесильной судовладелицы Вассы Железновой, ее сокрушительной любви и трагического краха – в сценической трактовке московского режиссера Сергея Стеблюка.

В спектакле заняты ведущие актеры театра. В главной роли – заслуженная артистка Карелии Виктория Федорова. А в роли мужа Вассы Прохора – ведущий актер Псковского театра драмы им. А.С. Пушкина Евгений Терских.

Лонг-лист Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» (2017), спектакль – лауреат Международного театрального форума «Золотой Витязь» (2019, «За оригинальное решение спектакля»), участник фестиваля «Голоса истории» в Вологде (2018), участник фестиваля «Крымская театральная осень» (2019). В 2019 году творческий коллектив спектакля удостоен премии Главы Карелии «Сампо».

Актриса Евгения Верещагина – лауреат Высшей Республиканской театральной премии Карелии «Онежская маска» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» (2018) за роль Людмилы. Актриса Ольга Саханова – лауреат Высшей Республиканской театральной премии Карелии «Онежская маска» в номинации «Эпизод» (2018) за роль Поли.

Актриса Виктория Федорова – лауреат VIII Российского театрального фестиваля им. М. Горького в Нижнем Новгороде (2017) за роль Вассы; Ольга Саханова и Евгения Верещагина – дипломанты VIII Российского театрального фестиваля им. М. Горького в Нижнем Новгороде (2017). Актриса Виктория Федорова – лауреат III Всероссийского театрального молодежного фестиваля им. Валерия Золотухина (2018) в номинации «За яркое воплощение женского характера».

Премьера – 28 января 2017 года

Продолжительность – 1 час 50 минут

Для зрителей 16+

Теги: #Пушкинский фестиваль #Псковский театр драмы #спектакль
Источник: Псковская Лента Новостей
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