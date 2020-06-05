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Сцена / Фестивали

XXVII Пушкинский театральный фестиваль посмотрели более 60 тысяч зрителей

10.06.2020 15:30|ПсковКомментариев: 0

В Пскове завершился XXVII Пушкинский театральный фестиваль, который впервые за всю свою историю в этом году прошел в онлайн-трансляциях. 

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона, в непростых условиях карантина Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина провел большую организационную и техническую работу, отобрав для показа обширную и интереснейшую программу из видеотрансляций 22-х спектаклей.

С 20 мая по 8 июня на сайте фестиваля pushfest.ru и в сообществе театра «ВКонтакте» зрители смогли увидеть спектакли из Израиля, Литвы, Финляндии, Эстонии, Петербурга, Башкортостана, Бурятии, Карелии, Пермского, края, Красноярского края, Кемеровской, Омской, Саратовской, Тюменской, Челябинской и Псковской областей.

«Наша тематика была неизменна - спектакли, созданные на основе или по мотивам произведений Пушкина и других российских классиков, - подчеркнул арт-директор Псковского театра и Пушкинского театрального фестиваля Андрей Пронин. - Конечно, просмотр театральных спектаклей на видео - далеко не самый лучший способ знакомиться с театральным искусством. Не все записи передают атмосферу спектаклей, за кадром остаются значимые детали. Разумеется, театр надо смотреть в театре, но в нынешних условиях мы вынуждены были довольствоваться такой несовершенной формой видеопоказа».

В афише фестиваля зрители увидели несколько интересных новых спектаклей, премьер уходящего сезона. Это «Наводнение» Сергея Левицкого из Улан-Удэ, «Пиковая дама. Игра» Евгении Сафоновой (петербургский Театр имени Ленсовета), «Дом. Дочь. Дорога» (по мотивам «Капитанской дочки») Веры Поповой из Кудымкара.

С успехом прошел онлайн-показ великолепного спектакля главного режиссера Башкирского Национального театра им. Гафури Айрата Абушахманова «Зулейха открывает глаза», ставший лауреатом «Золотой маски», отметили в ТКД.

Омская «Мария» Бабеля в постановке Георгия Цхвиравы, тюменская «Молодость» по Тургеневу в постановке Данила Чащина, псковская «Река Потудань» по Платонову в постановке Сергея Чехова были номинантами «Золотой маски».

«Мастера и Маргариту» Театра Viirus из Хельсинки исландского режиссера Эйидля Палльсона сегодня называют одним из самых удачных спектаклей Финляндии последних лет. Еще одна интересная, стильная постановка была от израильтянина Йехезкеля Лазарова, создавшего на сцене тель-авивского театра «Гешер» тургеневских «Отцов и детей», обратили внимание в ТКД.

Большой интерес вызвали спектакли мэтров российского театра Геннадия Тростянецкого и Алексея Песегова, причем, петербуржец Тростянецкий выпустил масштабную «Даму ПиК» в Красноярске, а житель Красноярского края Песегов отправился на постановку «Алексея Каренина» в Эстонию, в проектный театр RAAAM.

В программу вошел и спектакль Минусинского театра, авторского театра Песегова: булгаковскую пьесу о смерти Пушкина «Последние дни» поставил в Минусинске известный якутский режиссер Сергей Потапов.

Запомнилась зрителям и работа режиссера Ильи Ротенберга также известного в театральной России –это спектакль «Гроза», поставленная в Великих Луках. А еще постановка молодого режиссера Антона Федорова, созданная в театре башкирского города Салават - «Глумов» по пьесе Островского «На всякого мудреца довольно простоты», добавили в ТКД.

Далее были «Пиковая дама» Андрея Сидельникова из Новокузнецка, «Повести Белкина» Тимура Насирова из Магнитогорска, «Васса» петрозаводского театра «Творческая мастерская» (режиссер Сергей Стеблюк).

«Не остались без внимания и два видеопоказа спектаклей, сценическая жизнь которых давно окончилась, - отметил Андрей Пронин. - Обе работы вышли в Петербурге, имена режиссеров в обоих случаях не были особенно широко известны публике. Теперь Андрий Жолдак и Тимофей Кулябин по праву считаются ведущими театральными мастерами Европы. Тем интересней было посмотреть их старые спектакли: "Тарас Бульба" Жолдака (2000, театр-фестиваль "Балтийский дом") и "Шинель. Dress Code" Кулябина (2012, театр "Приют комедианта"). К слову, "Шинель" Кулябина, которая вызвала такой большой интерес наших зрителей, до этого лежала полгода в Ютубе театра "Приют комедианта", и ее тогда посмотрело 70 человек».

На закрытии онлайн-программы была показана запись спектакля выдающегося литовского режиссера Эймунтаса Някрошюса «Борис Годунов» по трагедии Пушкина, поставленного в 2015 году в Национальном драматическом театре Литвы (Вильнюс).

Были представлены в программе и детские спектакли. «Сказка о попе и о работнике его Балде» - постановка Вячеслава Полякова, благодаря которому Национальный театр Карелии стал одним из лидером российского театра для детей. В «Салтане»» Артема Кузина из Саратова (по сказке Пушкина) играли юные студенты местной консерватории.

А еще Псковский театр показал лекции из своего видеоархива - Марины Давыдовой, Маргариты Ваняшовой, Татьяны Тихоновец, прочитанные в фестивальном лектории в прошлые годы.

«Словом, небольшими силами мы сделали большое дело, - подытожил Андрей Пронин. - Конечно, если бы у нас был большой бюджет и мы могли купить права на множество зарубежных спектаклей или крутых спектаклей московских театров, тогда, наверное, успех был бы более крупным. Но мы всё же не Большой театр, не Мариинка и пока что не Александринка, которая одной онлайн-премьерой собирает 450 000 просмотров. И, в основном, мы показывали спектакли русской провинции».

Несмотря на все препятствия, Пушкинскому театральному фестивалю удалось собрать внушительную зрительскую аудиторию, что говорит об огромном интересе людей к этому театральному событию. По данным технической службы, спектакли в онлайн-трансляции в общей сложности посмотрели 61 118 зрителей, не считая числа просмотров блогов и онлайн-выставки фестиваля «ЕО Алгоритмы».

В основном к показам подключались жители России, в первую очередь, зрители из Пскова, Санкт- Петербурга, Москвы. Следили за фестивальной программой в эти дни и театралы Урала и Сибири. Смотрели псковские трансляции и в странах Европы (Эстония, Литва, Латвия, Финляндия, Венгрия), а также в Израиле.

«Дорогие наши зрители! Огромное спасибо вам за внимание к нашему фестивалю! Мы очень надеемся встретиться с вами осенью в традиционном формате и показать несколько ярких новых спектаклей из Москвы, Петербурга, Петрозаводска и Краснодара», – заключил арт-директор театра.

Теги: #ТКД #фестиваль
Источник: Псковская Лента Новостей
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