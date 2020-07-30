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Организаторы «Лавандовой ночи» подготовили для псковичей сюрпризы

В концертной программе «Лавандовой ночи», которая пройдет на площадке отеля «Покровский» 1 августа, многие произведения прозвучат впервые в истории псковской классической сцены. Об этом сообщил главный дирижер и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский.

Он подчеркнул, что сам проект в рекламе не нуждается: он пройдет в Пскове уже в третий раз при полной предпродаже билетов. Вместе с тем зрителей ждут многочисленные сюрпризы. Один из них - ранее не исполнявшиеся на псковской сцене произведения Вивальди, Генделя и Боккерини.

«Это ряд шедевров барочной музыки, которая часто исполняется в Европе, - пояснил Николай Хондзинский. - На Псков вместе с "Лавандовой ночью" опустится атмосфера яркого экспрессивного барокко».

Маэстро заметил, что, к сожалению, не все псковичи ходят в БКЗ филармонии и знакомы с барочной музыкой. «Мы будем развивать это направление отдельно», - сказал дирижер и добавил, что специально на «Лавандовую ночь» приедут московские музыканты, которые исполнят партии на клавесине и лютне.

Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова добавила, что, по прогнозам синоптиков, погода в выходные дни изменится, будет теплой и без дождей, а значит, зрителей ждет особенный концерт.