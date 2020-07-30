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В Пскове хотят провести международный театральный фестиваль-биржу

Художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM) сообщил, что до 2021 года в регионе дирекцией не будут организовываться фестивали. Исключение будет сделано лишь для Пушкинского театрального фестиваля, старт которому, возможно, будет дан 21 сентября.

В случае, если процесс объединения с Национальным театром России (он был создан путем объединения в прошлом году петербургского Александринского театра и Театра драмы имени Волкова в Ярославле в единый комплекс) будет завершен, театр в Пскове сможет реализовать разнообразные амбициозные планы и идеи.

В частности, Дмитрий Месхиев рассказал о замысле создания в Пскове некоего международного кейса - российского театрального фестиваля-биржи.

«Посмотрим, это дело будущего, - отметил режиссер. - Это невозможно сделать, если мы не станем частью Национального театра: область не потянет такие большие вещи. Планы у нас разнообразные».