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Стала известна программа XVII Пушкинского театрального фестиваля в Пскове

Стала известна программа XVII Пушкинского театрального фестиваля, который пройдет в Пскове в сентябре. Напомним, из-за пандемии коронавируса фестиваль начался весной в онлайн-формате. Видеотрансляции 22 спектаклей посмотрели более 65 тысяч зрителей. 20 сентября фестиваль планируется продолжить уже в привычном режиме.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, нынешний форум решено назвать «От древнерусского эпоса – до городского романса». «Пушкин и письменность Древней Руси, Пушкин и народное устное творчество: вот круг сопоставлений, который лег в основу фестивальной программы. К нам приезжают известнейшие ученые из Пушкинского Дома: Анна Некрылова и Евгений Водолазкин. Анна Некрылова – ведущий мировой специалист по русскому фольклору. Тема ее лекции «Пушкин и фольклор» будет продолжена в спектакле псковского ансамбля «Веретье» «Все тайное становится…», - сообщили в ТКД.

Один из жанров нового российского фольклора – городской романс. Именно он звучит в спектакле Юрия Погребничко «Магадан/ Кабаре/». Для Пскова этот спектакль станет первой встречей с режиссерским гением Погребничко и его авторским театром «ОКОЛО дома Станиславского» из Москвы. Спектакль «Магадан/ Кабаре/» в 2017 году стал лауреатом премии «Золотая маска» как лучший в России драматический спектакль малой формы.

Александринский театр представит на фестивале спектакль «Вертинский. Русский Пьеро», посвщенный неповторимому стилизатору и сочинителю городского романса Александру Вертинскому. Корифей Александринки Николай Мартон с помощью режиссера Антона Оконешникова создал завораживающую программу из песен Вертинского.

Специализация филолога Евгения Водолазкина – древнерусские хронографы, однако на его встрече с публикой речь пойдет не только о древнерусской литературе. Водолазкин сегодня автор бестселлеров. Славу автору принес роман «Лавр», действие которого происходит в средневековом Пскове. Сценический эквивалент роману был найден в спектакле Бориса Павловича, поставленном им в петербургском Театре на Литейном. Теперь эта впечатляющая театральная фреска будет показана на псковской сцене, сообщили в ТКД.

Еще один хедлайнер фестиваля – спектакль «Слово о полку Игореве», созданный в московском Театре на Малой Бронной режиссером Кириллом Вытоптовым по тексту Саши Денисовой. Согласно идее драматурга, знаменитый памятник древнерусской литературы в спектакле исполняет… хор сотрудников вневедомственной охраны.

В программе такой именитый московский коллектив, как Театр имени Вахтангова. В 1996 году мэтр российского театра, ныне покойный Петр Фоменко поставил здесь пушкинскую «Пиковую даму». Роль Германна исполнил Евгений Князев. Сегодня, как воспоминание о той работе, он играет моноспектакль «Пиковая дама», который и увидят псковичи.

Еще одну «Пиковую даму» (с музыкой Тома Уэйтса и в стиле «черного кабаре») привозит на фестиваль Краснодарский академический театр драмы им. М. Горького. А Петрозаводский театр кукол удивит псковичей мудрым и изобразительно изощренным спектаклем «О рыбаке и рыбке» в постановке Яны Туминой, ведущего мастера российского визуального театра. Актер петербургского «Небольшого драматического театра» Илья Тиунов покажет пушкинский моноспектакль «История петербургского повесы».

Организаторы театрального фестиваля рассчитывают, что большой интерес вызовут лекция маститого петербургского культуролога, автора многих книг, Александра Ласкина о Сергее Дягилеве и выставка художницы кино Надежды Васильевой.

Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина также примет участие в фестивале. Будет работать поэтическая эстрада, с которой выступят артисты псковской труппы. 25-27 сентября будут показаны эскизы спектаклей режиссерской лаборатории «Школьная классика. Новый ракурс». На закрытии фестиваля зрители увидят премьеру Псковского драмтеатра - спектакль Петра Шерешевского «Село Степанчиково и его обитатели» по мотивам повести Достоевского.

Итоги фестиваля подведем на открытой дискуссии в понедельник 28 сентября.

Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры РФ, администрации Псковской области и Союза театральных деятелей РФ.