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Открыта продажа билетов на спектакли XXVII Пушкинского театрального фестиваля

Сегодня, 10 августа, открылась продажа билетов на первые спектакли из программы XXVII Пушкинского театрального фестиваля. Фестиваль пройдет с 20 по 28 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД. Программа спектаклей, лекций, творческих встреч опубликована на официальном сайте фестиваля.

Спектакль «О рыбаке и рыбке» в постановке Яны Туминой в Псков привезет Театр кукол Республики Карелия. В программе фестиваля запланировано два показа спектакля 21 сентября, в 15:00 и 20:00.

Яна Тумина – один из ведущих режиссеров современного российского театра, номинант и лауреат престижнейших премий и фестивалей. Яркое визуальное решение спектакля «О рыбаке и рыбке», несомненно, оценят зрители любого возраста. Подробную информацию о спектакле можно найти на сайте фестиваля.

Продажи билетов на спектакли фестивальной программы будут открываться постепенно. Билеты на следующий спектакль станут доступны уже в ближайшие дни.

«Обращаем внимание зрителей, что при проведении всех мероприятий программы XXVII Пушкинского фестиваля будут соблюдаться нормы противоэпидемиологической безопасности. Количество мест в зрительных залах будет существенно сокращено. Следите за поступлениями билетов в продажу, чтобы не пропустить заинтересовавшие вас спектакли. И еще одна приятная новость. До 1 сентября билеты на все фестивальные постановки можно будет приобрести в кассе театра со скидкой 20%. Успейте купить», - отметили в театре.