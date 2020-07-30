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Псковичей ждет встреча c легендарным спектаклем Юрия Погребничко «Магадан/Кабаре»

Сегодня, 14 августа, открывается продажа еще на один спектакль XXVII Пушкинского театрального фестиваля. Это лучший спектакль России по итогам сезона 2015-2016 по версии Национальной театральной премии «Золотая маска» выдающегося российского режиссера Юрия Погребничко «Магадан/Кабаре», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД.

Зрители фестиваля его увидят в четверг, 24 сентября.

Впервые в Пскове - уникальный авторский театр Юрия Николаевича Погребничко, живого классика русского театрального искусства, которому в этом году исполняется 80 лет. С 1988 года Московский театр «ОКОЛО Дома Станиславского» собирает восторженных зрителей – от высоколобых интеллектуалов до хороших людей безо всякого образования. Внешне неброские, задушевные спектакли Погребничко всегда касаются важных философских материй, всегда сопряжены со смелыми театральными поисками, и столь же неизменно они свободны от снобизма и занудства.

Песни про Магадан под баян исполняют почти сказочные персонажи советского безвременья. Иногда к ним присоединяются жители вершин, со спины похожие на ливерпульскую четверку. Здесь ищут смысл жизни, а находят кастрюлю с картошкой. Крутится волчок из «Трех сестер», кружится в танце жена капитана, совсем как какой-нибудь дервиш, своим вращением приближающий дзен, о котором так загадочно говорит Конфуций.

Между Азией и Европой звучит композиция «Девушка с веслом», стихи и музыка Бориса Гребенщикова. В этом коане Юрия Погребничко, не понаслышке знакомого с дальневосточными сопками до горизонта, встретились мизансцены и образы его же спектаклей прошлых лет, сложившись в формулу всепобеждающего равновесия: «Делайте, что хотите». В 2017 году «Магадан/ Кабаре» получил «Золотую маску» в номинации «Лучший спектакль малой формы».

Билеты уже в продаже https://drampush.ru/afisha.

Напомним, что до 1 сентября билеты на все фестивальные постановки можно будет приобрести в кассе театра со скидкой 20%.

Полную программу фестиваля смотреть здесь.