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Фестиваль «Другое искусство» отменен в Пскове

Фестиваль «Другое искусство» не состоится в этом году. Об этом сообщила генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Ольга Тимофеева на пресс-конференции 19 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По ее словам, фестиваль проходит в сентябре и с 12 сентября должен был стартовать. Но в 2020 году он не состоится.

Ольга Тимофеева рассказала, что через неделю в театре кукол пройдет премьера спектакля «Бегемотик». Всего до конца года ожидается порядка трех премьер для юных псковичей.

Ольга Тимофеева отметила, что ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса не повлияли на репетиции.

При этом гендиректор ТКД заметила, что 50-процентное наполнение зала не очень радует, и выразила надежду, что к началу 2021 года ситуация изменится.