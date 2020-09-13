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Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» с Евгением Водолазкиным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дело Луначарского», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - писатель и литературовед Евгений Водолазкин, автор романа «Лавр», который лег в основу спектакля Санкт-Петербургского театра на «Литейном». Сегодня эта постановка будет представлена на Большой сцене Псковского драмтеатра в рамках XXVII Пушкинского театрального фестиваля. Режиссер спектакля — Борис Павлович.

Подробнее о романе и его воплощении на сцене ведущий программы Дмитрий Волхонов поговорит с Евгением Водолазкиным.

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72.