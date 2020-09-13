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Костюмы в стиле деревенского бухгалтера 70-х увидят псковичи на спектакле «Лавр»

Писатель и литературовед Евгений Водолазкин рассказал о том, что увидят псковичи на спектакле «Лавр», который сегодня покажут в Псковском драмтеатре в ходе XXVII Пушкинского театрального фестиваля. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) в рамках программы «Дело Луначарского» он приоткрыл некоторые подробности постановки.

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Он подчеркнул, что хронотоп книги - условное средневековье. «Я не люблю литературу этнографическую, - пояснил Евгений Водолазкин. - Не люблю описывать кокошники - я описываю человека. В спектакле, который сегодня покажут, отлично решено это в костюмном смысле. Там какие-то ватники, какая-то одежда в стиле деревенского бухгалтера 70-х - в таком прикиде они все ходят. Но это очень хорошо».

Напомним, Евгений Водолазкин является автором романа «Лавр», который лег в основу спектакля Санкт-Петербургского театра на «Литейном». Сегодня эта постановка будет представлена на большой сцене Псковского драмтеатра в рамках XXVII Пушкинского театрального фестиваля. Режиссер спектакля - Борис Павлович.

Роман Евгения Водолазкина вошел в топ-10 лучших книг мировой литературы о Боге, переведен на множество иностранных языков, стал лауреатом престижных литературных премий.

«Лавр» - это история средневекового врача Арсения, который, путешествуя по миру, ищет ответы на вопросы об истории человечества и об индивидуальном пути, о конце света - личном и всеобщем, о том, можно ли отдать свою жизнь за другого человека. Евгений Водолазкин говорил, что хотел написать историю о добром человеке, о диалоге человека с Богом. И оказалось, что для такой истории нужна дистанция - чем больше, тем лучше. Например, взглянуть из современности - на Средневековье. Или из Средневековья - в сегодняшний день.