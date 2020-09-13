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Детское шоу «Царевна-лягушка» покажут в Пскове

В рамках 46-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова 29 октября в 19:00 в БКЗ Псковской областной филармонии покажут концертное детское мультимедиа-шоу «Царевна-лягушка» арт-проекта «Новая сказка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

На сцене Псковской филармонии зрители увидят синтез богатых традиций русского искусства и фольклора, виртуозного исполнительского мастерства и современных технологий. Экспрессивное выступление солиста-сказочника дополнят визуальные проекции динамических картин и живое звучание симфонического оркестра.

Специально для проекта «Новая сказка» разработаны впечатляющие динамические декорации и огромный экран, на который в режиме реального времени проецируются красочные иллюстрации, использующие технологии видеомэппинга. Дополняют концертное шоу продуманные костюмы и спецэффекты: световую картину «Царевны-лягушки» курировал лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», а костюмы создавались под руководством художника Большого театра.

Зрителей ждет полное погружение в красочный и с детства знакомый мир русской сказки под музыку великих композиторов Н. Римского-Корсакова, И. Стравинского и А. Лядова в сочетании с волшебными авторскими проекциями на широком экране продемонстрирует новый, современный взгляд на классическое прочтение «Царевны-лягушки».

«Новая сказка» – инновационный арт-проект, созданный профессиональными артистами, выпускниками Московской консерватории и академии имени Гнесиных совместно с художниками и продюсерами театрально-концертной сферы.

Проект «Царевна-лягушка» создан при поддержке Фонда «Вереск», показы в Псковской области проходят при поддержке программы «Театр+Общество» Минкультуры РФ.

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области

Художественный руководитель и главный дирижер – Николай Хондзинский

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