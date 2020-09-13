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Спектакль о Ксении Петербургской покажет Александринка в стенах Псковского кремля

Александринский театр может приехать в Псков со спектаклем «Блаженная Ксения. История любви». О таких планах на Пушкинский театральный фестиваль в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил заслуженный деятель искусств, художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев.

«Если Пушкинский театральный фестиваль состоится, планируется привезти сюда большой спектакль Александринки о Ксении Петербургской. Надеюсь, покажем его прямо в Псковском кремле, прямо на улице», - сказал гость студии, добавив, что в связи с коронавирусом сложно говорить о том, когда фестиваль состоится. «Мы написали письмо губернатору Псковской области и его заместителю, курирующему культуру. Если фестиваля не будет весной, значит, он сдвинется на осень», - добавил худрук Псковского драмтеатра.

Также в рамках театрального фестиваля планируется сделать совместный спектакль псковского театра и Александринки под условным названием «Пушкинские чтения».

В целом о программе Пушкинского фестиваля, по словам Дмитрия Месхиева, пока говорить рано - она будет формироваться, исходя из ситуации по коронавирусу. «Весенняя программа - это одно дело, осенняя- другое. Если у нас будет возможность сделать фестиваль весной, мы будем рассчитывать на уличные спектакли. В середине декабря про улицу уже сложно будет разговаривать. В это время погода сложнопрогнозируема. Кроме того, какие-то театры могут приехать весной, но не могут осенью, и наоборот», - пояснил он.

Сам же Дмитрий Месхиев считает оптимальным проведение Пушкинского театрального фестиваля в конце мая — начале июня. «Было бы идеально, если б фестиваль заканчивался, и после него сразу начинались Дни Пушкинской поэзии. Это хорошо и с точки зрения туристической привлекательности псковского региона, и с точки зрения пушкинского "марафона"», - заключил худрук Псковского драмтеатра.