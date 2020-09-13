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Впервые в Пскове будет создана своя оперная постановка

Псковский симфонический губернаторский оркестр подготовил первую в истории местной филармонии оперную постановку для участников Дней Пушкинской поэзии и русской культуры.

Опера «Евгений Онегин» станет самым главным проектом масштабного мероприятия, отметила директор Псковской областной филармонии и АНО «Псковконцерт» Елизавета Барышникова в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Она напомнила, что эту оперу в регион когда-то уже привозил Большой театр, и постановка «прозвучала» на весь регион. Теперь оперу поставят местными силами, правда, с привлечением специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Это будет наш продукт, - подчеркнула Елизавета Барышникова. - Со всеми декорациями, костюмами. По сути, это будет первая своя оперная постановка». В дальнейшем постановку планируется показывать и в БКЗ псковской филармонии.

Елизавета Барышникова сообщила, что в 2021 году Дни Пушкинской поэзии и русской культуры ожидает своего рода «перезагрузка». «Мы развиваем классическое направление: делаем акцент на классике, истоках, поэзии, литературе, - пояснила она. - Мы уходим от ярмарки, балагана, народных гуляний и постараемся вернуть празднику атмосферу важнейшего культурного события страны».

На данный момент директор филармонии не готова раскрыть все карты о том, что еще ждет гостей праздника. Известно, что предложенную концепцию одобрил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сегодня она будет направлена на рассмотрение в Министерство культуры, так как, возможно, оно профинансирует запланированные мероприятия.