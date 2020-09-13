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Стала известна дата проведения Дней Пушкинской поэзии в 2021 году

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Пушкинских Горах 5 июня. Об этом сообщила директор Псковской областной филармонии и АНО «Псковконцерт» Елизавета Барышникова в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Решено не делать большого количества локаций, - рассказала она. - Мы сделаем их масштабнее и сократим количество, чтобы люди могли сориентироваться в расписании. Кроме того, это будет удобно с точки зрения инфраструктуры. Мы хотим, чтобы это выглядело как хороший оупен-эйр. Полезные наработки и опыт фестиваля "Музыки на воде" мы перенесем на поляну в Михайловском».

Елизавета Барышникова подчеркнула, что обычно о программе Дней Пушкинской поэзии и русской культуры начинали думать в мае, в этом году ситуация складывается иначе – именно поэтому дата проведения праздника уже спланирована. «Очень важно, чтоб псковичи и туристы понимали: праздник будет, - сказала она. - Чтобы они приезжали в этот день на поляну, а мы бы подготовили красоту».

Добавим, что главным проектом праздника станет опера «Евгений Онегин». «Это будет наш продукт, - подчеркнула Елизавета Барышникова. - Со всеми декорациями, костюмами. По сути, это будет первая своя оперная постановка». В дальнейшем постановку планируется показывать и в БКЗ псковской филармонии.

Напомним, что в 2021 году Дни Пушкинской поэзии и русской культуры ожидает своего рода «перезагрузка». «Мы развиваем классическое направление: делаем акцент на классике, истоках, поэзии, литературе, - пояснила директор «Псковконцерта». - Мы уходим от ярмарки, балагана, народных гуляний и постараемся вернуть празднику атмосферу важнейшего культурного события страны».