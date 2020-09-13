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Камерные мероприятия и большие концерты: что ждет псковичей на фестивале «Музыка на воде»

В этом году опыт проведения фестиваля «Музыка на воде» будет повторен, сообщила директор Псковской областной филармонии и АНО «Псковконцерт» Елизавета Барышникова в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

По ее словам, достигнута договоренность с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым о том, что проект получит бюджетное финансирование.

Фестиваль пройдет в той же локации – на Утином пруду в Мирожском дендропарке. Как рассказала Елизавета Барышникова, планируется организовать два концерта классической музыки, а также небольшие камерные мероприятия на плавучей сцене, где и собирались проводить концерты изначально, но сделать этого не удалось по техническим причинам.

«Будет два больших концерта два дня подряд. Я бы ничего не меняла, если честно. Мне понравилось то, что было сделано», - призналась Елизавета Барышникова и добавила, что, скорее всего, фестиваль пройдет в августе, так как другие летние месяцы будут насыщены иными проектами, среди них – 800-летие Александра Невского и Дни Пушкинской поэзии и русской культуры.

Кроме того, как отметила Елизавета Барышникова, филармония продолжит концерты «Лавандовая ночь» и «Золото Вены», которые проходят в рамках летних сезонов. Подобные проекты приобрели особую актуальность в контексте ограничения загрузки зала в 25%, а также нацеленности региона на развитие внутреннего туризма. «Такие мероприятия - серьезное подспорье, чтобы привезти сюда туристов и показать, что Псковская область – это не только памятники, но и культура, классическое искусство», - подчеркнула директор филармонии.