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Летом в Пскове пройдет фестиваль народной музыки «Покровская башня»

Летом в Пскове пройдет фестиваль народной музыки «Покровская башня». Как рассказала директор Псковской областной филармонии и АНО «Псковконцерт» Елизавета Барышникова в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM), идея его проведения принадлежит нынешнему руководителю ансамбля русской музыки «Псков» Ольге Алексеевой.

По словам Елизаветы Барышниковой, мысль о проведении подобного фестиваля пришла в голову Ольге во время записи видеоролика на бастионе рядом с Покровской башней. «Там очень хорошая акустика, - отметила директор филармонии. - Фестиваль поэтому и решили назвать "Покровская башня". Это одно самых ярких мест в городе, узнаваемых, бросающихся в глаза. И подсветить его на федеральном уровне за счет фестиваля было бы здорово».

Вместе с тем, как рассказала директор филармонии, в настоящее время обсуждается вопрос о финансировании фестиваля народной музыки. «Идея в процессе, - пояснила она. - Но мысль о таком народном фестивале именно здесь на Псковщине, под открытым небом, нам очень нравится. Это нужно делать летом. И не только с целью пропаганды русской музыки, но и с целью привлечения турпотока».