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Андрей Пронин рассказал о любви к абсурду. ВИДЕО

Арт-директор Псковского академического драмтеатра имени А. С. Пушкина Андрей Пронин рассказал, почему он любит абсурд, и поделился афишей мероприятий на 8 марта.

«Я люблю абсурд, потому что это совершенно прекрасное направление в мировой драматургии, - рассказал он. - А еще потому, что это фраза из пьесы Дмитрия Данилова "Человек из Подольска", которую я тоже очень люблю».

Андрей Пронин напомнил, что сейчас в Пскове продолжается «Данилов-фест». «И 8 марта, в день, когда мы любим не только абсурд, но и поздравляем женщин, можно посмотреть читку пьесы "Выбрать троих" - комедии о пандемии коронавируса, как бы кощунственно это не звучало, в 16.00», - отметил он.

«И у нас наша премьера – спектакль "Свидетельские показания". Встреча с Даниловым тоже состоится, в 19.30 - по окончании спектакля. И, собственно, это будет закрытие фестиваля. Вход свободный, приходите», - добавил арт-директор театра.