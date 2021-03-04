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«Мастера хорового пения» откроют 47-й Фестиваль русской музыки в Пскове

Академический Большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей» откроет 47-й Фестиваль русской музыки в Пскове. Концерт состоится в БКЗ Псковской областной филармонии 16 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Программа концерта построена таким образом: первое отделение – это русская музыка a’cappella, во втором отделении прозвучат три русские песни Рахманинова, и впервые в Пскове прозвучит его же кантата "Весна", что замечательно в середине марта и на открытии Фестиваля русской музыки», – рассказал художественный руководитель и главный дирижер губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский. Он добавил, что профессиональный хор a’cappella в Пскове «звучит очень редко, и это уникальная возможность в живую услышать знаменитый коллектив».

Академический Большой хор создал в 1928 году выдающийся мастер хорового искусства Александр Свешников, он же стал его первым художественным руководителем.

С 2005 года художественный руководитель коллектива, получившего название «Мастера хорового пения», – народный артист России, профессор Московской консерватории Лев Конторович. Его ученики успешно работают в хоровых коллективах, музыкальных театрах и учебных заведениях России, ближнего и дальнего зарубежья.

Под руководством Льва Конторовича обновленный состав хора «Мастера хорового пения» успешно продолжает традиции, заложенные лучшими музыкантами этого жанра.

За 90 лет хор исполнил более 15000 произведений – опер, ораторий, кантат русских и зарубежных композиторов, произведений a’cappella, народных песен, духовной музыки. Многие из них составили «золотой фонд» отечественной звукозаписи, получили признание за рубежом.

В исполнении Большого хора впервые прозвучали многие хоровые произведения Прокофьева, Шостаковича, Щедрина, Хачатуряна, Тактакишвили, Агафонникова, Евграфова и других композиторов.

Именитый коллектив был участником многих престижных российских и зарубежных музыкальных фестивалей. Академическому Большому хору рукоплескали в крупнейших концертных залах городов России, Китая, Италии, Франции, Германии, Израиля, Болгарии, Чехословакии, Японии, Южной Кореи, Катара, Индонезии.

Напомним, 47-й Фестиваль русской музыки, посвященный великим русским композиторам Модесту Петровичу Мусоргскому и Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову, пройдет с 16 по 21 марта в Пскове.

Фестиваль русской музыки проводится при поддержке Министерства культуры России в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

Билеты на концерты Фестиваля можно приобрести на сайте Псковской областной филармонии.