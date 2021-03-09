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Худрук ансамбля «Псков» пожелала всем отдохнуть душой на Фестивале русской музыки

19 марта ансамбль русской музыки «Псков» представит в Большом концертном зале филармонии обновленную программу «Новый взгляд на традиции» в рамках 47-го Фестиваля русской музыки.

В преддверии концерта мы пообщались с художественным руководителем ансамбля Ольгой Алексеевой, ведущей исполнительницей на гуслях звончатых в России.

- Специально для 47-го Фестиваля русской музыки вы готовите новую программу «Псков. Новый взгляд на традиции». Расскажите о трансформации репертуара и ансамбля в целом.

- Участие в любом фестивале – это всегда важное событие для любого коллектива. Само слово «фестиваль» подразумевает действие и движение. Участвовать в этом фестивале – очень приятная миссия для ансамбля «Псков». Что касается программы – это не просто новая программа для фестиваля – это давно запланированная премьера. Премьера репертуара, костюмов, артистов, а также новых идей – в этот раз мы даже задействуем танцевальную группу. Мы возвращаемся к традиции акустического звучания ансамбля, при этом наполняя репертуар абсолютно новыми, а также прежде исполняемыми произведениями, переосмысленными, а порой и переаранжированными.

Для ансамбля и фестиваля эта программа – уверенный шаг в ногу со временем. И это уже проверено семнадцатью тысячами зрителей, которые могли видеть фрагмент «Нового взгляда» в трансляции министерства культуры РФ. А работать премьеру для зрителя в зале в рамках 47-го Фестиваля русской музыки – знаменательное событие, которое, уверена, станет украшением не только фестиваля, но и культурной жизни города в фестивальные дни.

- Что, на ваш взгляд, является главным достоинством русской народной музыки?

- Русская музыка – это душа русского народа. Именно народная музыка способна без слов передавать весь колорит и даже особенности менталитета нации. От задушевности и трепета, до задорных припевок, и даже разгула и неистовой пляски – настолько широка палитра русской музыки и души. Мы непосредственные носители своей культуры, и, понимая всю важность своего опыта и профессии в целом, основной задачей ставим сохранение, развитие и пропаганду народного музыкального исполнительства.

Искренняя и чистая Псковщина всегда хранила кладезь талантов и мастеров народного искусства, чем вдохновляла классиков на создание шедевров. Николай Римский-Корсаков, Модест Мусоргский, Александр Пушкин и многие другие творили на этой земле, черпая вдохновение из народных сказок, песен, услышанных от обычных крестьян. В наше время важно не прерывать эту нить преемственности и популяризации русской народной музыки, так как любая нация крепка, если чтит свои традиции.

Также важно отметить, что в этом году народное творчество поддерживается президентом на федеральном уровне, что действительно свидетельствует о необходимости сохранения и развития национального наследия, как культурного облика нации.

- Расскажите о новых музыкантах ансамбля.

- В этом сезоне наш состав пополнился двумя новыми исполнительницами – обе наши землячки – псковички. Валерия Григорьева – молодая, талантливая, перспективная исполнительница на бас-гитаре – на данный момент является студенткой Псковского областного колледжа искусств. И Юлия Кононова – выпускница нашего колледжа, а также Петрозаводской государственной консерватории и аспирантуры при консерватории – очень грамотный талантливый музыкант, аккордеонистка, в коллективе играет на альтовой домре. Новые музыканты быстро влились в репертуар и специфику коллектива, стали нашим украшением.

- Какие инструменты будут ведущими в концерте?

- Можно сказать, что все инструменты являются ведущими в ансамбле, не только в этой программе. Это тоже наша традиция – практически, каждый музыкант имеет сольные номера в сопровождении ансамбля. Гусли, домра, балалайка, баян, гармоника и даже жалейки – невозможно определить ведущего, так как все музыканты ансамбля являются яркими артистами и большими профессионалами своего дела, а их сольные номера яркие и особенные по-своему.

- Ольга, вы являетесь лауреатом и обладателем гран-при всероссийских и международных конкурсов и фестивалей и сейчас выводите псковский коллектив на новый уровень. А если вернуться к истокам, поделитесь, как получилось, что вы стали учиться игре на гуслях?

- Лауреатства и награды, а также годы учебы, концертный опыт, в том числе, в составе ансамбля «Псков» – это важные ступени, которые позволили мне подняться до важной в моей жизни платформы – государственный оркестр «Гусляры России» под руководством народного артиста России Юрия Евтушенко, где на протяжении многих лет я работаю солисткой и концертмейстером струнной группы. Эта платформа позволила обрести большой опыт не только в концертной, но и в творческой работе.

Принимая на себя обязанности художественного руководителя ансамбля «Псков», я очень хорошо знала возможности и потенциал коллектива, понимая, что мой опыт в коллективе необходим для того, чтобы направить и сформировать новый вектор раскрытия потенциала коллектива. На новый уровень планируется не выводить (так как уровень и профессионализм всегда был высок), а «вывозить» на концертные площадки федерального уровня, как только эпидемиологическая ситуация позволит всем рабочим процессам в залах прийти в обычный ритм и график. В Москве нас очень ждут на высоком уровне.

А что касается начала моего исполнительства, то оно положено именно в Пскове, в 1994 году я поступила в ДМШ №4 города Пскова в класс преподавателя заслуженного работника культуры Веры Алексеевной Кудрявцевой. За школьные годы было пройдено с победой множество конкурсов. Также Вениамин Владимирович Кричевский – основатель Псковской гусельной исполнительской школы, принимал участие в моем музыкальном воспитании, за что я очень благодарна своим учителям.

После музыкальной школы я поступила в Псковское областное музыкальное училище, откуда, проучившись 3 года, была приглашена переводом поступить учиться на 3 курс колледжа им. Гнесиных в Москву, в класс заслуженного артиста России Максима Евтушенко. С 2003 по 2004 год, параллельно с обучением в Псковском музыкальном училище, была принята на работу в Псковскую областную филармонию в ансамбль русской музыки «Псков» на должность артистки-инструменталистки. Это был очень важный этап в становлении меня как артистки. Огромную роль в этом сыграл Александр Иванович Либ, который, действительно, за этот короткий срок, научил, как жить на сцене и как с ней «обращаться».

С 2004 года стала работать в государственном оркестре «Гусляры России», с 2007 года назначена солисткой и концертмейстером в этом же коллективе, параллельно окончила Московский государственный университет культуры и искусств.

В июле 2021 года получила предложение от директора Псковской областной филармонии Елизаветы Барышниковой о возобновлении сотрудничества с ансамблем «Псков», но уже в должности художественного руководителя. Предложение было принято с энтузиазмом с обеих сторон, чему я очень рада и благодарна за оказанное мне доверие. Это стало большой частью моей творческой жизни и, надеюсь, станет, ярким событием в творческой жизни коллектива и филармонии.

И есть одна новость на этот счет – 22 апреля на сцене Большого концертного зала филармонии пройдет концерт «Заиграйте, мои гусли!». В этом году он будет приурочен к 25-летию моей сценической деятельности. Для меня очень важно, что концертные мероприятия, посвященные этой дате, я начинаю именно в Пскове с моим прекрасным ансамблем «Псков».

- Как вы считаете, детям интересна народная музыка?

- Детей, как известно, не проведешь... Дети чувствуют на ментальном уровне свои «корни». Всегда очень легко найти отклик в душе любого ребенка, каждый с младенчества воспитан на русской музыке и фольклоре – колыбельные, сказки, попевки, игры, считалки и так далее – и этого у нас не отнять. Русские народные инструменты всегда вызывают интерес у малышей, ведь о них они уже слышали в сказках, а на концертах можно еще и увидеть, и послушать голос каждого инструмента. Дети любят народную музыку, потому что им интересно.

- Что бы вы пожелали зрителям концерта «Псков. Новый взгляд на традиции»?

- В первую очередь, всем крепкого здоровья! Участникам и организаторам фестиваля – терпения, вдохновения и удовлетворения! А в день премьеры, всем желаю получить удовольствие от услышанного и увиденного, отдохнуть душой, поднять себе настроение и зарядиться позитивными эмоциями! Фестиваль, в добрый путь!

Напомним, 47-й Фестиваль русской музыки, посвященный великим русским композиторам Модесту Мусоргскому и Николаю Римскому-Корсакову, состоится с 16 по 21 марта в Пскове. Фестиваль русской музыки пройдет при поддержке Минкульта в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты на концерты фестиваля можно приобрести на сайте Псковской областной филармонии.

Источник: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области