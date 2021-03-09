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Сцена / Фестивали

«Мастера хорового пения» открыли череду ярких проектов Фестиваля русской музыки в Пскове

16.03.2021 19:30|ПсковКомментариев: 0

В Псковской областной филармонии стартовал Фестиваль русской музыки, посвященный великим русским композиторам Модесту Мусоргскому и Николаю Римскому-Корсакову, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Открывая концертную программу, художественный руководитель Фестиваля, главный дирижер Псковского губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский подчеркнул, что «произошло событие, которого ждали два года». Он отметил, что Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры РФ и администрации Псковской области, а также в партнерстве с Московской филармонией в рамках программы Всероссийские филармонические сезоны.

«Московская филармония действительно помогает регионам, предоставляя возможность жителям различных городов услышать известные музыкальные коллективы», - сказал Николай Хондзинский, добавив, что псковичей ждет «череда ярких интересных проектов».

Теги: #БКЗ #фестиваль русской музыки
Источник: Псковская Лента Новостей
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