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Псковичей приглашают на просмотр лучших новинок отечественной мультипликации

Показы мультфильмов программы 26-го суздальского фестиваля анимационного кино пройдут в Псковском академическом театре драмы 19 и 20 марта. Зрителям представят лучшие новинки отечественной мультипликации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Показы пройдут в новом зале драмтеатра. 19 марта, в пятницу, театр приглашает маленьких псковичей и их родителей на шесть анимационных программ:

10:30 «Динозавр приходит в гости» (0+)

12:00 «Идет коза рогатая» (0+)

13:30 «Комната чудес» (6+)

15:00 «Лувр» (6+)

19:00 «Слова на склоне» (12+)

Кроме того, 20 марта в 18:00 пройдет показ мультфильма «Начало света» (12+).

Вход на показы свободный.

«Открытый российский фестиваль анимационного кино – главное российское событие для всех деятелей анимационного искусства, крупнейший профессиональный смотр отечественной мультипликации», - отметили в театре.

Суть «Открытой премьеры» заключается в том, что показ новейших мультфильмов конкурсной программы фестиваля заканчивается зрительским голосованием за самую полюбившуюся картину. По итогам просмотра всех фильмов конкурса и внеконкурса жюри авторской и жюри коммерческой анимации определит обладателя гран-при и распределит специальные награды среди участников.

Фестиваль имеет статус открытого, поскольку показы фестивальных работ проходят не только в самом Суздале, но и в городах-партнерах по всей России. Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина уже несколько лет является площадкой для фестивальных показов.