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Один из самых романтичных балетных спектаклей представили псковичам

Второй показ балета «Спящая красавица. Шопениана» состоялся сегодня, 21 марта, в Пскове в рамках 47-го Фестиваля русской музыки, посвященного М.П. Мусоргскому и Н.А. Римскому-Корсакову, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Зрителей приветствовал художественный руководитель фестиваля, главный дирижер Псковского губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский. Он напомнил зрителям, что фестиваль близится к завершению, и признался, что Псков два года ждал встречи с артистами Русского имперского балета.

Гедиминас Таранда, возглавляющий коллектив Русского имперского балета, согласился, что ожидание было долгим, однако отметил, что время пролетело незаметно, к тому же он часто встречался с Николаем Хондзинским в Москве, где обсуждал планы о выступлениях в Пскове.

«Эту программу никогда вместе не показывали, - рассказал Гедиминас Таранда. - на Фестивале русской музыки прозвучит Шопен, но этот балет аранжировал Александр Глазунов, а постановку делал Михаил Фокин. Это один из самых романтичных спектаклей русского балета. Он говорит о поэте и его музах. Музы будут порхать по сцене под губернаторский оркестр. Такую возможность мы не так часто получаем в городах России, чаще это происходит под фонограмму, а здесь исполним вместе с оркестром».

По его словам, для оркестра аккомпанировать балету - трудная задача. «Играть с балетом сложно, разные темпы и балерины, маэстро должен ловить буквально как артист дышит», - пояснил руководитель Русского имперского балета.

Во втором отделении концерта зрители перенесутся на бал XVII века и увидят множество сказочных персонажей, в том числе волка и Красную шапочку, Золушку. В финале артисты исполнят знаменитое па-де-де из балета «Спящая красавица».