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Выставки и мастер-классы пройдут в рамках фестиваля «Небо зовет!» в Пскове

Астрономический фестиваль «Небо зовет!», посвященный Дню космонавтики и 60-летию первого полета человека в космос, пройдет в Пскове с 9 по 12 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области.

Это совместный проект Театрально-концертной дирекции, областной универсальной научной библиотеки, регионального комитета по культуре и управления общественных проектов и молодежной политики, а также АНО «Юный техник». В программе - робототехнический аттракцион, различные выставки, экскурсии, кинопоказы, мастер-классы, интерактивные игры и другие, интересные и познавательные мероприятия.

Фестиваль пройдет на нескольких площадках, среди них - областная универсальная научная библиотека, Дом профсоюзов (Советская, 15) и библиотека для детей и юношества имени Каверина.

Посещение фестиваля «Небо зовет!» будет бесплатным, но по предварительной записи. Участники мероприятия должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Для того чтобы стать участником фестиваля, необходимо зарегистрироваться на некоторые мероприятия по ссылке. Также забронировать место можно у администратора Псковской областной научной библиотеки: +7 (8112) 72-45-62.

Ознакомиться с программой фестиваля можно на сайте театрально-концертной дирекции.