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Выставка плакатов на тему «Ограничения» откроется в Пскове

Выставка плакатов на тему «Ограничения» откроется 16 апреля в 18:00 в галерее «Цех», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Выставка подводит итоги плакатной акции, проведенной в рамках традиционного Псковского фестиваля дизайна «PDF». В этом году в ней приняли участие художники из Пскова, Москвы, Нижнего Новгорода, Комсомольска-на-Амуре, Тель-Авива, Витебска, Донецка, Резекне и Роттердама. Всего на конкурс прислали более 170 работ.

«В последнее время в условиях самоизоляции и ограничений жизнь каждого из нас изменилась неожиданно и бесповоротно. Для одних — это время тревог и переживаний, для других – отправная точка для творческого поиска. Часто произведения искусства становится интересными именно из-за поставленных рамок, минимальных средств выразительности, недосказанности, заставляющей зрителя искать в произведении скрытые смыслы. Как превратить ограничения в преимущества, выйти из круга повторяющихся действий и открыть для себя новые возможности? Каждый из участников плакатной акции отвечает на этот вопрос по-своему», - отметили организаторы выставки.

Псковский фестиваль дизайна проходит с 2014 года. С каждым годом география фестиваля становится все шире. Помимо выставочных мероприятий, программа включает лекции и проектные семинары. В этом году «О дизайне и не только» расскажет Андрей Блиок – член-корреспондент Академии художеств, член союза художников ЮНЕСКО и главный редактор журнала «Содружество искусств». Андрей Недоступ и Алексей Пазгалев подготовили семинар на тему «Дизайнерская защитная маска». Искусствовед Тамара Шулакова проведет для всех желающих лекцию о фресках Пскова, от их начала о до нашего времени. С полной программой фестиваля можно познакомиться по ссылке.

Выставка в галерее «Цех» продлится до 25 апреля. Галерея открыта ежедневно с 16:00 до 19:00. Вход свободный.