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Пушкинский театральный фестиваль в Пскове вновь пройдет осенью

Пушкинский театральный фестиваль из-за пандемии коронавируса, как и год назад, перенесен на осень. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове сообщил худрук Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев.

«Мы с этим не то что смирились, а нам это нравится, – сказал Дмитрий Месхиев. - Если всегда будет проходить в сентябре, то пусть и проходит. Главное, чтобы не проходил в феврале, потому что это сложно и тяжело делать. В сентябре неплохо, если так останется, и слава богу. В моей точки зрения, привязка к мемориальным датам – не сам правильное и благое дело. Был бы фестиваль хороший и нравился бы публике, а какая дата, это не очень важно».

Некоторые из участников предстоящего фестиваля уже известны. В частности, о желании сыграть на псковской сцене заявил худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин.

Собственная постановка, подготовленная к фестивалю, будет показана 6 июня, на этот день на сцене Псковского театра запланирована премьера «Пир» с участием заслуженных и народных артистов двух театров, носящих имя Пушкина и объединившихся в этом году – Псковского драматического и Александринского из Петербурга. Планируется, что постановка будет идти на обеих сценах. Другого участия Псковского театра в Днях пушкинской поэзии и русской культуры в этом году не предполагается.

«Даже не знаю, как праздник будет проходить, - признался Дмитрий Месхиев, руководивший праздником на поляне в Михайловском на протяжении ряда лет. – Может, меня закидают камнями, но фестивалю пятьдесят с лишним лет, за это время его формат совсем не изменился, с моей точки зрения, это не очень правильно. Мне некоторые говорят: "А в 63-м году на поляне было сорок тысяч человек". Конечно, да, а сегодня не соберешь даже четыре тысячи на поэтов. Правильно было бы формат поменять, оставив какую-то традицию. Формат меняется, но, скажем, очень некардинально, шаг вперед и два назад. Я бы не побоялся кардинально изменить формат фестиваля, чтобы в него вдохнуть новую жизнь. Это моя точка зрения, и не значит, что я прав».