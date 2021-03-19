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Традиционные мероприятия на поляне Михайловского в Дни пушкинской поэзии отменены

Мероприятия на поляне в Михайловском, традиционные для многолетней истории проведения здесь Дней Пушкинской поэзии, не будут проводиться в связи с особенностями эпидемиологической ситуации в регионе. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, все мероприятия пройдут в закрытых залах в соответствии с согласованной программой.

Напомним, ранее организаторы объявили о том, что в 2021 году Дни пушкинской поэзии и русской культуры ждет перезагрузка формата. Планировалось развивать классическое направление, сделав акценты на истоках, поэзии и литературе и уйдя при этом от ярмарки-балагана. При этом предполагалось, что на поляне покажут полноценную театральную постановку оперы Чайковского «Евгений Онегин» с костюмами и декорациями.

Добавим, Дни Пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Пушкинских Горах 5 июня.