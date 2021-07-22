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Дополнительные показы лазерного шоу в Псковском кремле состоятся 28 и 29 июля

Дополнительные показы лазерного шоу в Псковском кремле состоятся 28 и 29 июля – по два показа в день в 22.20 и 23.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Мы получили большое количество самых восторженных отзывов, интерес к проекту превзошел все ожидания, поэтому было приято решение об организации дополнительных показов, чтобы как можно больше псковичей и гостей города посмотрели этот мультимедийный проект», - отметили в пресс-службе.

Лазерное мультимедийное шоу стартовало в Пскове 21 июля, в течение двух первых дней его посмотрели более тысячи человек.

«Выбор места в одном из живописнейших мест исторического был несомненной удачей как для организаторов, так и для зрителей. Сошлось все: важная дата в истории России - 800-летие Александра Невского, великолепная акустика, атмосфера летнего вечера на фоне древних стен Псковского кремля и Троицкого собора и, конечно, неподдельный интерес публики, задавшей тон и настроение всему вечеру», - рассказали в ТКД.

Все желающие могут получить пригласительные билеты в кассе филармонии. Приоритет имеют те, кто обменивает апрельские билеты.

Время работы кассы:

вторник – пятница: с 11.00 до 19.00;

суббота: с 11.00 до 18.00;

воскресенье – понедельник: выходной.

Технический перерыв: 15.00-16.00. Телефон: +7 (8112) 668-920.

Напомним, мультимедийное лазерное шоу проходит в рамках Международного кинофестиваля «Западные ворота» и приурочено ко Дню города Пскова. В течение семи дней псковичей и гостей город ждут показы 20-минутного анимационного ролика о жизни Великого воина и правителя Руси Александра Невского.

Этот уникальный свето-лазерный проект создан Театрально-концертной дирекцией совместно со специалистами мультимедийных технологий от сценария до видеоконтента и реализован в рамках региональных мероприятий, посвященных празднованию в Псковской области 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.

При посещении лазерного шоу необходимо соблюдать следующие правила:

масочный режим взрослым и детям на протяжении всего времени продолжения шоу;

социальное дистанцирование 1,5 м.;

место для просмотра обозначено светящейся меткой на земле;

не задерживаться на территории Довмонтова города после завершения шоу и дать возможность следующей группе зрителей занять свои места.

Начало показов лазерного шоу:

23 июля в 23.00;

24-27 июля, по два показа в день - в 22.20 и 23.00;

28 июля в 22:20 и 23:00;

29 июля в 22:20 и 23:00.

Дети до 12 лет проходят без пригласительных билетов в сопровождении взрослых (с пригласительными). Возрастное ограничение: 6+

Организаторы проекта: администрация Псковской области, комитет по культуре Псковской области, Международный кинофестиваль «Западные ворота», Театрально-концертная дирекция, ПРОМО «Равные возможности».