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Псковская паралимпийка сыграла в теннис с Гошей Куценко

Спортсменка Центра спортивной подготовки Псковской области, мастер спорта России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александра Васильева сыграла в настольный теннис с актером Гошей Куценко, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Актер рассказал об этом на концерте, который проходит сейчас в Зеленом театре Пскова в рамках кинофестиваля «Западные ворота». По словам Гоши Куценко, оба раза он проиграл.

Заслуженный артист РФ посвятил Александре Васильевой и всем российским спортсменам песню о далекой родине из фильма «17 мгновений весны».

Напомним, Александра Васильева выступит на Паралимпийских играх в Токио. Они пройдут на Японском национальном стадионе с 24 августа по 5 сентября.