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Организаторы озвучили новую дату проведения фольклорного фестиваля в Усвятском районе

Традиционный фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой «Знак русского» пройдет 28 августа в рамках празднования 1000-летия Усвят. Ранее планировалась провести его в конце июля, но эпидемиологическая ситуация в регионе сделать это не позволила. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Впервые фестиваль пройдет в естественных природных декорациях на территории у дома Ольги Сергеевой в деревне Церковище. Начало мероприятия запланировано на 13.00.

В концертной программе примут участие: заслуженная артистка России Евгения Смольянинова (Москва), народно-певческая группа «Малахит» (Великий Новгород), фольклорные коллективы Псковской и Ленинградской областей.

Гостей фестиваля ждут показы традиционного и современного этнографического костюма, соревнования гармонистов на лучшее исполнение псковского наигрыша «Скобарь». Также для детей и гостей праздника организуют игровую зону с качелями, проведут мастер-классы по сухому валянию, росписи по дереву, ткачеству поясов, изготовлению традиционной народной куклы.

В программе фольклорного фестиваля также запланированы уроки игры на традиционных народных инструментах — гуслях, гармони, балалайке.

«Аутентичный русский колорит, сохранившихся приусадебных строений у дома Ольги Сергеевой, преобразится в фотозону в деревенском стиле. Участники и гости фестиваля получат не только эмоциональный заряд, но и возможность сделать уникальные фотографии. Фотозона обязательно понравится всем, кто желает окунуться в размеренную, спокойную жизнь российской глубинки. Внутри двора планируется разместить уникальные фотографии из архива семьи Ольги Федосеевны (Сергеевой ред.)», - рассказали в ТКД.

Фестиваль завершится общим хороводом участников и гостей под архивную запись песни в исполнении Ольги Сергеевой, чье творчество воспринималось великим русским режиссером Андреем Тарковским как музыкальный «Знак русского».

Напомним, Ольга Сергеева родилась 27 сентября 1922 года. Присущую только ей манеру исполнения, сочетающую в себе строгость и открытость, эмоциональную сдержанность и душевную простоту, и сейчас пытаются перенять многие фольклористы России и зарубежья, рассказали в ТКД.

Добавим, организаторы праздничных мероприятий в Усвятах: министерство культуры Российской Федерации, Российский фонд культуры, администрация Псковской области, региональный комитет по культуре, администрация Усвятского района, Театрально-концертная дирекция, Псковский областной центр народного творчества, «Псковконцерт», ПРОМО «Равные возможности».

Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 1000-летия поселка Усвяты, будут реализованы при использовании гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».