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Фестиваль Crescendo возвращается в Псков

Музыкальный фестиваль Crescendo возвращается в Псков, сообщается в Instagram-аккаунте Псковской областной филармонии

Концерт российского пианиста-виртуоза, народного артиста России Дениса Мацуева и губернаторского симфонического оркестра Псковской области под руководством художественного руководителя и главного дирижера Николая Хондзинского состоится в Зеленом театра 4 сентября.

«Бесплатные пригласительные будут в скором времени доступны в кассе драматического театра - следите за новостями», - говорится в сообщении.

Напомним, фестиваль Crescendo «родился» в Псковском кремле на одной из репетиций программы, посвященной празднованию 1100-летия Пскова. Идея проведения музыкального форума появилась у известного российского продюсера, заслуженного деятеля искусств России, профессора Давида Смелянского летом 2003 года. Он пригласил к сотрудничеству известного пианиста Дениса Мацуева, победителя ХI Международного конкурса имени П. И. Чайковского, ставшего соавтором проекта.

Последний раз музыкальный фестиваль Crescendo прошел в Пскове в 2017 году.